Akran zorbalığı yine can yaktı: Otizmli 6 yaşındaki Helin Naz su kanalına itildi

Mahallede oynayan çocukların çoğu olayı biliyormuş. Ertesi gün konuştuğumuzda bunu öğrendik. Ama kimse bize söylemedi. Polis merkezine gidip şikâyetçi oldum. Bana ‘çocuktur’ denildi. Benim kızım otizmli. Konuşamıyor, kendini ifade edemiyor. Başına 7 dikiş atıldı. Çok zor günler yaşadık. Tek isteğim benim kızımdan sonra başka hiçbir çocuğun aynı acıyı yaşamaması. Yetkililerden bu konuda gerekli adımların atılmasını istiyorum"