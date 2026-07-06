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Üsküdar’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 816 gram uyuşturucu ele geçirildi

Üsküdar’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 816 gram uyuşturucu ele geçirildi

12:466/07/2026, Pazartesi
DHA
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Üsküdar'da uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda U.B. (23), O.O.Y. (32) ve Y.M.O.Y. (37) gözaltına alındı. Operasyonda toplam 1 kilo 816 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Fiziki takibe alınan şüpheliler, 1 Temmuz'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

 Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Çalışmaların devamında şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda satışa hazır 101 paket marihuana, 500 gram preslenmiş marihuana, 900 gram marihuana, 47 paket kokain, 1 hassas terazi, 1 cep telefonu, 106 bin 800 TL nakit para ile satış kayıtlarının bulunduğu değerlendirilen 1 ajanda ele geçirildi.








Gözaltına alınan U.B., 'Uyuşturucu kullanma' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.O.Y. (32) ve Y.M.O.Y. (37) ise 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





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