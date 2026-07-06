Üsküdar’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 816 gram uyuşturucu ele geçirildi

Gözaltına alınan U.B., 'Uyuşturucu kullanma' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.O.Y. (32) ve Y.M.O.Y. (37) ise 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.















