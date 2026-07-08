Danıştay'dan özel eğitim sınıflarında kamera kararı
Danıştay, özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. Böylece özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının önündeki hukuki engel kaldırıldı.
Kabul, Eşitlik, Dahil Olma, İstihdam (KEDİ) Otizm Derneği ile İnegöl Otizm Dayanışma Derneğinin açtığı davada verilen karar, özel gereksinimli öğrencilerin güvenliğinin artırılması ve eğitim ortamlarında denetimin güçlendirilmesi açısından önemli bir emsal niteliği taşıyor.
Danıştay 8. Dairesinin aldığı kararla birlikte, özel eğitim sınıflarında kamera sistemlerinin kurulmasına yönelik idari engel ortadan kalkarken uygulamaya ilişkin usul ve esasların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemelerle belirlenmesi bekleniyor.
İlgili kararda, özel gereksinimli birçok çocuğun yaşadığı iletişim güçlükleri nedeniyle maruz kaldıkları ihmal, istismar ve şiddeti çoğu zaman ifade edemediğine dikkat çekilerek özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının, çocukların üstün yararının korunması ve güvenliklerinin sağlanması açısından kamu yararına uygun olduğu belirtildi.
Kararın, hem öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına hem de olası ihmal ve istismar iddialarının etkin şekilde soruşturulmasına katkı sunması öngörülüyor.
Danıştayın kararı 'özel eğitimde şeffaflığın ilk adımı'
Dikmen, özel eğitim sınıflarının güvenliğine ilişkin ailelerden en sık aldıkları şikayetlerin, çocukların vücudunda görülen açıklanamayan morluklar, yaralanmalar ve eve döndüklerinde yaşadıkları ani davranış değişiklikleri olduğunu, bu ve benzer sorunlar için kamera sisteminin vazgeçilmez bir zorunluluk olduğunu kaydetti.
Dikmen, bazı özel eğitim sınıflarında derslerin verimli işlenmediğine ilişkin duyumlar da aldıklarını belirterek bunun, çocukların eğitim hakkının ihlali anlamına geldiğini söyledi.
"Somut delil yetersizliği nedeniyle birçok dosya sonuçsuz kaldı"
Sınıflarda kamera bulunmaması nedeniyle çok sayıda olayın aydınlatılamadığını ifade eden Dikmen, şöyle konuştu:
Kamera sistemlerinin en önemli katkısının caydırıcılık ve denetlenebilirlik olacağını kaydeden Dikmen, kayıt altına alındığını bilmenin kötü niyetli davranışları engelleyebileceğini söyledi.
"Canlı yayın değil, güvenli kayıt sistemi istiyoruz"
Kamera sistemlerinin çocukların mahremiyetine yönelik oluşturabileceği en büyük riskin görüntülerin yetkisiz kişilerin eline geçmesi olduğunu belirten Dikmen, bu nedenle canlı yayın talep etmediklerini vurguladı.
Dikmen, "Biz kayıt sistemi istiyoruz. Bu kayıtlara yalnızca adli veya idari bir vaka durumunda mülki amir ya da müfettiş onayıyla erişilmesini savunuyoruz. Görüntüler devletin güvenli sunucularında saklanmalı ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun şekilde muhafaza edilmelidir." diye konuştu.
Kamera sistemlerinin yalnızca çocukları değil, görevini hakkıyla yapan öğretmenleri de koruyacağını ifade eden Dikmen, haksız ithamlarla karşı karşıya kalan eğitimciler için kayıtların en önemli güvence olacağını söyledi.
Kameraların zan altında kalmayı ve iftiraları önleyeceğini ve aynı zamanda mesleki etik standartlarının yükselmesine katkı sağlayacağını anlatan Dikmen, sistemin hem öğrenciler hem de eğitimciler açısından koruyucu bir mekanizma oluşturacağını dile getirdi.
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