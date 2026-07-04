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Trafik cezalarında önemli karar: Danıştay ödeme emrini hukuka aykırı buldu

Trafik cezalarında önemli karar: Danıştay ödeme emrini hukuka aykırı buldu

07:164/07/2026, Cumartesi
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Danıştay, trafik cezalarının ödenmesi konusunda önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, itiraz edilerek dava konusu edilen ceza için ödeme emri gönderilemeyeceğine hükmetti.

Danıştay, bir trafik cezası nedeniyle açılan davada önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, “İdari para cezası kesinleşmeden tahsili mümkün olmadığından, dava sürerken para cezasının tahsili için ödeme emri gönderilemeyeceğine” hükmetti. Kararın örneği 4 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayınladı. 

Danıştay Başsavcılığı kararı temyiz etti. Temyiz telebinde, ödeme emrine itiraz için dava açıldığı durumlarda, mahkeme kararı kesinleşmeden cezanın tahsili için ödeme emri düzenlenip düzenlenemeyeceği konusu gündeme getirildi.

Danıştay 8.Daire Başkanlığı'nın, talebi incelediği kararında, Menemen Sulh Ceza Hakimliği'ne ceza için itiraz edildiği, yargılama devam ederken İdari Yaptırım Tutanağı'nın vergi dairesine gönderildiği, bu dairenin ödeme emri düzenlediği, trafik cezasına itirazın Menemen Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildiği aktarıldı. 

Karara göre, konu İzmir 2. İdari Mahkemesi'ne taşındı, bu mahkeme de ödeme emrine yapılan itirazı geri çevirdi.  

Danıştay, bu durumun yasalara aykırı olduğu sonucuna vararak, “Ödeme emri aşamasına, idari para cezası kesinleşmeden kamu alacağının kaynaklandığı kanunda ödeme zamanı varsa vadesi gelmeden ya da kanun ödeme zamanı belirlenmemiş olanlar için tanınan süre sona ermeden geçilemez.

 Aksi taktirde ödeme emri hukuka aykırı olacaktır” görüşünü karara geçirdi. “Kesinleşmeyen amme alacağının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinde yasal isabet bulunmamaktadır” denilen kararda, ödeme emrinin iptal edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Kararın kanun yararına bozulması gerektiği belirtildi.

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