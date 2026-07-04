Trafik cezalarında önemli karar: Danıştay ödeme emrini hukuka aykırı buldu

Danıştay, bu durumun yasalara aykırı olduğu sonucuna vararak, “Ödeme emri aşamasına, idari para cezası kesinleşmeden kamu alacağının kaynaklandığı kanunda ödeme zamanı varsa vadesi gelmeden ya da kanun ödeme zamanı belirlenmemiş olanlar için tanınan süre sona ermeden geçilemez.