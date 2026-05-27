Edirne’de asırlık bayram geleneği: Bu köyde et girmeyen ev kalmıyor

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde, kuruluşundan bu yana her Kurban Bayramı'nda uygulanan gelenek bu yıl da bozulmadı. Vatandaşların bağışladığı kurban etleri meşe odununda pişirilerek dualarla tüm köy halkına eşit şekilde dağıtıldı.
Meşe odununda 4 saat pişiyor
Meşe odununda yaklaşık 4 saat boyunca pişirilen etler, camiden yapılan anonsun ardından köylüye dağıtıldı. Ellerine kaplarını alan vatandaşlar camiye gelerek sıraya girdi.
Dualarla dağıtılıyor
İmamın yaptığı bereket duasının ardından etler herkese eşit şekilde dağıtıldı. Köylüler, bayram sofralarında paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olan gelenek, bu yıl da Akardere köyünde bayramın manevi atmosferini güçlendirdi.