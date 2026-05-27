Edirne’de asırlık bayram geleneği: Bu köyde et girmeyen ev kalmıyor

Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde, her Kurban Bayramı’nda sürdürülen gelenek bu yıl da devam etti. Köy halkı, kestikleri kurbanlardan ayırdıkları etleri ortak kazanlarda pişirerek tüm köylüye dağıttı.

Kurban kesen vatandaşlar, etlerin bir kısmını köy camisinde kurulan aşevine teslim etti. Gençlerin ve gönüllülerin hazırladığı etler büyük kazanlarda özenle pişirildi. Akardere Köyü Muhtarı Aydın Yiğitoğlu, köyün kuruluşundan bu yana süren geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirterek,

Kurban kesen vatandaşlar, etlerin bir kısmını köy camisinde kurulan aşevine teslim etti. Gençlerin ve gönüllülerin hazırladığı etler büyük kazanlarda özenle pişirildi. Akardere Köyü Muhtarı Aydın Yiğitoğlu, köyün kuruluşundan bu yana süren geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirterek,

İmamın yaptığı bereket duasının ardından etler herkese eşit şekilde dağıtıldı. Köylüler, bayram sofralarında paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olan gelenek, bu yıl da Akardere köyünde bayramın manevi atmosferini güçlendirdi.