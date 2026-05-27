Edirne’de asırlık bayram geleneği: Bu köyde et girmeyen ev kalmıyor

20:32 27/05/2026, Çarşamba
Edirne’nin Akardere köyünde vatandaşlar, kestikleri kurbanlıkların etlerini cami aşevinde bir araya getirdi
Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde, kuruluşundan bu yana her Kurban Bayramı'nda uygulanan gelenek bu yıl da bozulmadı. Vatandaşların bağışladığı kurban etleri meşe odununda pişirilerek dualarla tüm köy halkına eşit şekilde dağıtıldı.

Kurban kesen vatandaşlar, etlerin bir kısmını köy camisinde kurulan aşevine teslim etti. Gençlerin ve gönüllülerin hazırladığı etler büyük kazanlarda özenle pişirildi. Akardere Köyü Muhtarı Aydın Yiğitoğlu, köyün kuruluşundan bu yana süren geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirterek,
"Köyümüzde kurban eti girmemiş ev kalmıyor"
dedi.

Meşe odununda 4 saat pişiyor


Meşe odununda yaklaşık 4 saat boyunca pişirilen etler, camiden yapılan anonsun ardından köylüye dağıtıldı. Ellerine kaplarını alan vatandaşlar camiye gelerek sıraya girdi.


Dualarla dağıtılıyor


İmamın yaptığı bereket duasının ardından etler herkese eşit şekilde dağıtıldı. Köylüler, bayram sofralarında paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olan gelenek, bu yıl da Akardere köyünde bayramın manevi atmosferini güçlendirdi.



