Isparta'da 4 asırlık bayram geleneği: Kurbanlıklar dualarla dağdan indirildi

Isparta'da bayramdan 40 gün önce çobanlara emanet edilerek dağlık alanda otlatılan küçükbaş hayvanlar, düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Halk oyunları ve müzik dinletileriyle renklenen programda konuşan Vali Abdullah Erin, "Milletleri güçlü kılan gelenekleridir" dedi.
Isparta Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen program, Gökçay Mesireliğinde başladı. Etkinlikte, kurbanlıklar dualarla sahiplerine teslim edildi.
Asırlardır sürdürülen gelenek doğrultusunda, Kurban Bayramı’ndan yaklaşık 40 gün önce satın alınan küçükbaşlar çobanlara emanet edilerek, Gökçay Mesireliğinin arkasındaki dağlık alanda otlatılıyor. Bayram öncesinde düzenlenen törenle de kurbanlıklar sahiplerine veriliyor.
Programda, müzik dinletisi, halk oyunları gösterileri de yapıldı
Vali Abdullah Erin, programda yaptığı konuşmada, geleneklerin toplumların ayakta kalmasında önemli rol oynadığını belirterek, milletleri güçlü kılanın gelenekler, örf ve adetler olduğunu söyledi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise geleneklerin gelecek nesillere aktarılması açısından son derece önemli bir organizasyon olduğuna dikkati çekti.
Programa, siyasi parti temsilcileri, bazı kamu kurumlarının müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.