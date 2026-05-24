Kastamonu’da bayram yolculuğu kazaya dönüştü: Dört yaralı

İstanbul’dan Kurban Bayramı tatili için Sinop’a giden ailenin bulunduğu otomobil, Kastamonu-Karabük kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü, eşi ve 2 çocuk yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul'dan Kurban Bayramı tatili için Sinop'un Durağan ilçesine giden Arif T. idaresindeki 34 KT 4723 plakalı otomobil, Kastamonu-Karabük kara yolunun Kırışoğlu köyü mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Arif T, eşi Sevil T. ile çocukları Osman T. (10) ve Hamza T. (12) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.