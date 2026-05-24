Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kastamonu
Kastamonu'da bayram öncesi narkotik operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da bayram öncesi narkotik operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

00:3324/05/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Kastamonu’da zehir tacirlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı
Kastamonu’da zehir tacirlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aramalarda binlerce sentetik ecza, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kastamonu’da bayram öncesinde 4 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklanırken, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda 9 bin 187 adet sentetik ecza, 49,46 gram bonzai, 12,89 gram esrar, 3 adet uyuşturucu aparatı, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 50 euro ve 38 bin 795 TL, 1 kurusıkı tabanca ve 1 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 84 adet dolu av tüfeği kartuşu ve çok sayıda boş kartuş, 3 adet fişek kemeri, yaklaşık 100-110 gram barut, kartuş yapımında kullanılan kurşun parçaları, saçmalar ile alet ele geçirildi.


Operasyonda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden K.S., A.Y., B.C.E., A.G. ve M.M.B. tutuklanırken, A.B.Y. hakkında da adli kontrol kararı uygulandı.



#Operasyon
#Uyuşturucu
#Tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur ve emeklinin gözü Mayıs enflasyonunda: Kritik tarih belli oldu