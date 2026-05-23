Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli'de 1 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi: Yedi kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de 1 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi: Yedi kişi gözaltına alındı

23:0123/05/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Soruşturma kapsamında 2 milyon pregabalin ihtiva eden hap ile 65 kilogram toz halde pregabalin maddesine el konuldu.
Soruşturma kapsamında 2 milyon pregabalin ihtiva eden hap ile 65 kilogram toz halde pregabalin maddesine el konuldu.

Kocaeli’de düzenlenen operasyonda bir tırda 1 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Gebze ve Darıca’da yapılan aramalarda üretimde kullanılan makineler ve sentetik ecza olduğu değerlendirilen maddeler de bulundu.

Kocaeli'de 1 milyon sentetik ecza hap ele geçirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında arama kararı verilen tır, dün Darıca ilçesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi'nde durduruldu.

Tırda yapılan aramada, 50 koli içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde içeriğine sahip, kullanımı özel reçeteye tabi 1 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi.

Sentetik ecza hapların üretildiği değerlendirilen Darıca'daki iş yeri ve eklentileri ile saklandığı düşünülen Gebze'de bir ikamette yapılan aramalarda, hapların üretiminde kullanılan makineler ile sentetik ecza olduğu değerlendirilen haplar bulundu.

Ayrıca, soruşturma kapsamında 2 milyon pregabalin ihtiva eden hap ile 65 kilogram toz halde pregabalin maddesine el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler H.I, Y.E.D, O.G, Y.O, Y.D, D.İ. ve A.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


#Kocaeli
#uyuşturucu
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurban Bayramı idari tatilinde noterler açık mı, kapalı mı? 25 Mayıs 2026 Pazartesi noterler açık mı? İşte çalışma düzeni