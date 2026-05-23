Adana merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı tutuklandı

Adana ve Mersin'de tabletleme merkezlerine dönüştürülen depolarda 4 milyon uyuşturucu etkili hap, 3 ton 994 kilogram etken madde, 27 milyon boş kapsül, 1 kilogram skunk ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Türkiye'nin ve dünyanın önemli sorunlarından biri olan uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edileceklerini belirten Arıkan, "Çok temiz ve güzel bir iş yaptınız. Vermiş olduğunuz mesaj çok önemli. Bu işi sonuna kadar götüreceğiz, bırakmayacağız." ifadesini kullandı.