Kastamonu’da sağanak alarmı: Şehriban Çayı üzerindeki köprü çöktü

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Şehriban Çayı'nın debisini yükseltti. 2021 yılındaki selde yıkılan ve geçen yıl aslına uygun olarak yeniden inşa edilen tarihi ahşap köprü, yükselen sulara dayanamayarak yeniden çöktü.

1 /5 Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, Şehriban Çayı'nın su debisini kritik seviyede yükseltti.



2 /5 Kastamonu-Şenpazar kara yolu üzerindeki Alı köyü sınırlarında yer alan yürüyüş köprüsü, yükselen su debisine dayanamayarak çöktü.















3 /5 Yıkılan bu tarihi ahşap köprü, Kastamonu'da büyük hasara yol açan 2021 yılındaki sel felaketinde de tamamen yıkılmıştı.









4 /5 Felaketin ardından asırlık köprünün bir benzeri, Karayolları Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak 2024 yılında yeniden inşa edilerek hizmete açılmıştı.

