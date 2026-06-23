Edinilen bilgilere göre, Cide ilçesine bağlı Kuşkayası köyünde ikamet eden Musa Zilan’a ait evin arkasında bulunan fındık bahçesine İHA düştü. Büyük bir gürültü ile düşen ve yaklaşık 200 kilogramdan daha ağır olduğu tahmin edilen İHA, ardından alev aldı. Evin bahçesine düşen İHA’nın parçaları etrafa saçıldı.