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Ağırlığı 200 kilogramdan fazla: Evin bahçesine düşen İHA yanıp kül oldu

Ağırlığı 200 kilogramdan fazla: Evin bahçesine düşen İHA yanıp kül oldu

19:4423/06/2026, Salı
IHA
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Yaklaşık 200 kiloluk İHA’nın parçaları etrafa saçıldı.
Yaklaşık 200 kiloluk İHA’nın parçaları etrafa saçıldı.

Kastamonu’da bir evin arkasındaki fındık bahçesine düşen insansız hava aracı, yere çarptıktan sonra yanarak kullanılamaz hale geldi. Parçaları çevreye saçılan ve ağırlığı 200 kilogramdan fazla olan İHA’nın menşei ve kime ait olduğunun belirlenmesi için jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde evin bahçesine insansız hava aracı (İHA) düştü. Evin 10 metre yakınına düşen İHA, ardından alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Bahçesine 200 kilogramdan daha ağır İHA düştü

Edinilen bilgilere göre, Cide ilçesine bağlı Kuşkayası köyünde ikamet eden Musa Zilan’a ait evin arkasında bulunan fındık bahçesine İHA düştü. Büyük bir gürültü ile düşen ve yaklaşık 200 kilogramdan daha ağır olduğu tahmin edilen İHA, ardından alev aldı. Evin bahçesine düşen İHA’nın parçaları etrafa saçıldı.

Ekipler incelemede bulundu

Gürültü üzerine evden çıkan Musa Zilan, bahçesine düşen hava aracını görünce şaşırdı. Olayın ardından Zilan, ihbarda bulundu. İhbarla birlikte olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, İHA’nın düştüğü alanda incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri, evin bahçesine düşen İHA’nın menşei ve kime ait olduğunun tespit edilebilmesi için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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