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Kastamonu'da yıldırımın jimnastik salonuna düştüğü an görüntülendi

Kastamonu'da yıldırımın jimnastik salonuna düştüğü an görüntülendi

00:5718/06/2026, Perşembe
IHA
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Yıldırımın düşmesiyle salonun üzerindeki çadır alev aldı.
Yıldırımın düşmesiyle salonun üzerindeki çadır alev aldı.

Kastamonu’nun Kuzeykent Mahallesi’nde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait jimnastik salonuna yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler salonu kullanılamaz hale getirirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yıldırımın düşme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kastamonu’da küle dönen jimnastik salonuna yıldırımın düştüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın başka binalara sıçramadan söndürüldü

Olay, akşam saatlerinde Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait jimnastik salonuna yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle çıkan yangında salon kullanılmaz hale geldi. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, jimnastik salonunun bitişiğinde bulunan binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yıldırımın düşme anı kaydedildi

Yıldırımın jimnastik salonuna düştüğü ve ardından yangının başladığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu görüntülendi. Görüntülerde yıldırımın binaya isabet ettiği görülüyor. Yıldırım düştükten kısa süre sonra salonun üzerini kapatan çadırın tutuşmasıyla yangının başladığı görüldü.


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