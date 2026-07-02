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Kendi arıları canına mal oldu: 67 yaşındaki adam dakikalar içinde fenalaştı

Kendi arıları canına mal oldu: 67 yaşındaki adam dakikalar içinde fenalaştı

19:302/07/2026, Perşembe
IHA
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Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti.
Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bal arılarının soktuğu şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesi Kasım Mahallesi Bayraklı Sokak’ta yaşayan
67 yaşındaki Yaşar Oturak, iddiaya göre kendisine ait bal arılarının sokması sonucu fenalaştı.
Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Oturak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.


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