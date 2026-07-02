Kendi arıları canına mal oldu: 67 yaşındaki adam dakikalar içinde fenalaştı

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Oturak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.