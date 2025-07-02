Denizli'de arının soktuğu kişi hayatını kaybetti

Arı sokması sonucu fenalaşan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde arının soktuğu kişi hastanede yaşamını yitirdi. Tedavi altına alınan Hüseyin Karataş'ın arı alerjisi nedeniyle anafilaktik şoka girdiği belirlendi.
Karataş Mahallesi'nde taksicilik yapan Hüseyin Karataş'ı (55) birkaç gün önce arı soktu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, fenalaşan Karataş'ı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Tedavi altına alınan Karataş'ın arı alerjisi nedeniyle anafilaktik şoka girdiği belirlendi.
Karataş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
#arı sokması
#ÖLÜM
#Pamukkale
#tedavi