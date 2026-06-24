Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı: Fındık bahçesine düştü

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Menşei ve kime ait olduğu henüz belirlenemeyen İHA’nın düşüş nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, hava aracının teknik özellikleri ve aidiyetinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.