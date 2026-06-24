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Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı: Fındık bahçesine düştü

Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı: Fındık bahçesine düştü

07:5124/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
DHA
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Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kuşkayası köyünde bir evin bahçesine İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Menşei ve kime ait olduğu henüz belirlenemeyen İHA’nın düşüş nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, hava aracının teknik özellikleri ve aidiyetinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.  

Olay, sabah saat 07.30 saatlerinde Kuşkayası köyünde meydana geldi. Musa Zilan’a ait evin arka tarafındaki fındık bahçesine büyük bir İHA düştü. Evin bahçesine düşen İHA’nın parçaları çevreye saçıldı. Gürültü üzerine dışarı çıkan köy sakinleri, bahçeye düşen hava aracını görünce şaşkınlık yaşadı. 

Yaklaşık 200 kilogramdan ağır olduğu tahmin edilen İHA’nın düşmesi sonucu fındık bahçesinde hasar oluştu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. 


Bahçesine İHA düşen Musa Zilan, “Biz ucuz atlattık. 10 metre daha gelse evimiz gidiyormuş” dedi.

#Kastamonu
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#Kuşkayası köyü
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