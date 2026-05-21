Benzinle soba yakmak isterken ölümden döndüler: Dört kişi yaralandı

Olay, Çatalzeytin ilçesine bağlı Kirazlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. sobayı yakmak için evde bulunan bidondan benzin döktü. Bu sırada benzin bir anda parlayarak bidonun patlamasına neden oldu. Patlamanın etkisiyle S.Y. ile odada bulunan 3 kişinin vücudunda yanıklar oluştu.