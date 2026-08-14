Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi katılıyor? Açıklama yaptı
CHP’de peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından Mansur Yavaş’ın da İYİ Parti’ye geçeceği iddia edildi. Yavaş, siyasi geleceğine ilişkin iddialara dikkat çeken sözlerle yanıt verdi.
CHP'den ardı ardına belediye başkanları ve milletvekili ayrılıkları yaşanırken partide kalıp kalmayacağıyla ilgili henüz kesin bir açıklama yapmamış isimler hakkında da iddialar ortaya atılıyor.
Partiden istifalar özellikle Özgür Özel'in genel başkanlığında Yeni Parti'nin kurulmasından sonra hızlandı.
İYİ Parti'ye katılacağı iddia edildi
CHP'den ayrılıp Yeni Parti'ye katılan isimler olduğu gibi, CHP'den AK Parti'ye katılımlar da yaşanıyor.
"Başkalarından değil benden duyarsınız"
Yavaş, söz konusu iddialar hakkında açıklama yaptı.
Hakkındaki iddiaları yalanlayan Yavaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Sessizliği eleştirilmişti
Yavaş, CHP'nin 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nı iptal eden mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile görevden uzaklaştırılan Özgür Özel arasında net bir tutum almadığı iddiasıyla parti çevrelerinden eleştiriler almıştı.
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