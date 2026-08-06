Bakan Kacır: Terörsüz Türkiye ile yatırımın üretimin ve kalkınmanın önü açılacak
17:33, 06/08/2026, Perşembe
DHA
Bakan Kacır açıkladı: Terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon dolar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Terörün Türkiye'ye ekonomik faturası en az 2,3 trilyon dolar. Terörsüz Türkiye ile yatırımın, üretimin ve kalkınmanın önü çok daha güçlü açılacak" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Terörsüz Türkiye' hedefine ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terörün Türkiye'ye ekonomik faturası en az 2,3 trilyon dolar. Terörsüz Türkiye ile yatırımın, üretimin ve kalkınmanın önü çok daha güçlü açılacak. Türkiye, ekonomide yeni başarı hikayelerini milli dayanışma ruhuyla yazacak" dedi.
Ekonomi
Bakan Kacır: İhracatta güçlü performansımız devam ediyor
Ekonomi
Bakan Kacır: Model fabrikalarımızın sayısını 16'ya çıkaracağız
Hayat
Bakan Kacır: Ülkemizin yerli atomik saati uzaya fırlatıldı
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.