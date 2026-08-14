Bakanlık satışını yasakladı: Piyasadan acil toplatılıyor anne ve babalar dikkat

Silivri'de iki farklı otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Silivri'de otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.