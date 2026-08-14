Bakanlık satışını yasakladı: Piyasadan acil toplatılıyor anne ve babalar dikkat
Türkiye genelinde evlerde yaygın olarak kullanılan bir ürün için dikkat çeken bir karar alındı. Ticaret Bakanlığı denetimlerinde çocuklara yönelik bir ürünün güvenlik riski taşıdığı tespit edildi. Söz konusu ürünün satışı yasaklanırken, piyasadan acil toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde yapılan okul alışverişi denetimleri kapsamında, piyasada satılan bir kalem kutusunda mevzuat sınırlarının üzerinde tehlikeli kimyasal madde tespit edildi.
Bakanlık, söz konusu kalem kutusunun satışını durdururken ürünü piyasadan toplatma kararı aldı. Velilere ve öğrencilere, okul alışverişi yaparken güvenli ve mevzuata uygun ürünleri tercih etmeleri konusunda uyarı yapıldı.
Kalem kutusunda tehlikeli kimyasal alarmı
Denetim faaliyetleri sonucunda elde edilen veriler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı.
Denetimde, “Mikro” markalı bir kalem kutusu modelinde mevzuatta belirlenen limitlerin üzerinde kimyasal madde tespit edildiği belirlendi. Ürünün içeriğindeki maddelerin izin verilen seviyelerin oldukça üzerinde olması nedeniyle çocukların sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirildi.
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