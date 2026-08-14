16:44, 14/08/2026, Cuma
Samsun'da 46 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'un Atakum ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada kolilerde ve yatağın altına gizlenmiş 46 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan A.A. (29) emniyete götürüldü.
Başlıklar :SamsunUyuşturucuOperasyon
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