Samsun'da 46 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Operasyon sonrası Mehmet Görmez’in sözleri yeniden gündem oldu: Alihan Kuriş’e ‘İki peygamberin yetkisine sahip misiniz?’ diye sormuş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Alihan Kuriş suç örgütüne yapılan operasyon sonrası, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in yıllar önce Kuriş’le yaptığı görüşmeyi anlattığı canlı yayın görüntüleri yeniden gündem oldu. Dönemin Diyanet İşleri Başkanı olan Görmez'in, makamında kabul ettiği Alihan Kuriş'e “Siz iki peygamberin yetkisine sahip misiniz? Sizin bulunduğunuz bir yerde 'Hem Hazreti Peygamberin hem de ahir zamanda gelecek Hazreti İsa'nın yetkisi bizim efendimize verilmiştir.' diyor ve siz orada dinliyorsunuz. Niye bunu reddetmiyorsunuz?" diye sorduğunu, Kuriş’in ise “Vallahi hocam, ben mühendis bir adamım. Hocalar öyle dedi, ben de bir şey diyemedim” yanıtını verdiğini aktardı.