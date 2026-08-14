16:32, 14/08/2026, Cuma
Silivri'de iki farklı otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Silivri'de otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
OTLUK ALANDAN YÜKSELEN ALEVLER MEYVE AĞAÇLARINA SIÇRADI
Saat 14.30 sıralarında Selimpaşa fabrikalar bölgesinde çıkan yangında ise, otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki çam ve meyve ağaçların olduğu alana sıçradı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından iş yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
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