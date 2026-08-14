Alanya’da foseptikten dereye uzatılan ’kirli hattı’ zabıta ortaya çıkardı

Tespitlerin ardından gerekli tutanaklar düzenlenerek sorumlular hakkında çevre mevzuatı kapsamında cezai işlem uygulandı. Olayın niteliği nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 181. maddesi (çevrenin kasten kirletilmesi) kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Zabıta ekiplerinin Bektaş Mahallesi 109. Sokaktaki villaların denetiminde de benzer bir çevre kirliliği tespit edildi. Yapılan incelemede, bölgedeki atık suların vidanjörle çekildiği, ancak çekilen atık suyun uygun bir bertaraf yönteminin kullanılması yerine, doğrudan yine Hacet Deresi’ne bırakıldığı belirlendi. Zabıta tarafından olayla ilgili cezai işlem uygulanırken, TCK 181. madde kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.





Ayrıca her iki olayda da sorumlu ve sorumlular hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ihbarda bulunuldu.



