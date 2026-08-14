Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümüne ilişkin paylaşım: 'Birikimin ardında vatan sevgisi var'
13:59, 14/08/2026, Cuma
AA
Emine Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından "Milletimizle Çeyrek Asır" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Çeyrek asırdır milletimizin güveniyle büyüyen, her adımda insanımıza dokunan eserler ve hizmetlerle anlam kazanan bir yolculuk… Bu 25 yıllık birikimin ardında vatan sevgisi, güçlü bir irade ve geleceğe duyulan sarsılmaz bir inanç var. Nice ilkin öncüsü olan AK Parti'nin, yarın da ülkemize yeni ufuklar açacağına yürekten inanıyorum. AK Parti'nin 25'inci yaşı kutlu olsun."
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