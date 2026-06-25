15 Temmuz şehitleri etkinliklerle anılacak

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yılın ardından yurt genelinde kapsamlı anma programları düzenlenecek. Şehitleri anmak, gazilere vefa göstermek ve milletin darbe girişimine karşı ortaya koyduğu direnişi gelecek nesillere aktarmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği koordinasyonunda düzenlenecek etkinlikler, İstanbul’daki 15 Temmuz Müzesi’nde tanıtıldı. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, milli birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çekerek, “Birlik içinde olduğumuz sürece bu millete bir daha böyle bir girişimde bulunulamaz” ifadelerini kullandı.

Bu yılki 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında; 1-31 Temmuz tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep ve İzmir’deki havalimanlarında özel sergi alanları oluşturulacak. İstanbul’daki üç köprünün yanı sıra Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nde de bayrak asma törenleri gerçekleştirilecek. 10 Temmuz’da Ayasofya-i Kebir Camii’nde düzenlenecek program kapsamında, 15 Temmuz şehitlerini temsilen 253 hafız tarafından hatim okunacak. Anma etkinlikleri kapsamında bu yıl kapsamı genişletilen bisiklet ve motosiklet korteji düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören Boğaz korteji bu yıl da tekrarlanacak. Şehitlik ziyaretleri, fener alayları ve anma yürüyüşleri düzenlenecek. Türkiye’nin demokrasi mücadelesi uluslararası platformlarda da anlatılacak.