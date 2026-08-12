Güneş tutulması, meteor yağmuru ve 6 gezegen hizalanması: Üç önemli gökyüzü olayı peş peşe

Altı gezegen aynı gökyüzünde buluşacak

Günün bir diğer gökyüzü olayı ise şafak öncesindeki gezegen geçidi olacak. Satürn, Neptün, Uranüs, Mars, Merkür ve Jüpiter 12 Ağustos sabahı gökyüzünde geniş bir yay boyunca aynı anda yer alacak. Bu sıralanma, gezegenlerin uzayda gerçekten aynı çizgi üzerine gelmesi anlamına gelmiyor. Durum, Dünya'dan bakıldığında gökyüzünün aynı bölümünde bir yay boyunca görülmelerini ifade ediyor. Türkiye de bu olayın izlenebildiği bölgeler arasında bulunuyor.





İstanbul verilerine göre Satürn, Mars ve Uranüs şafaktan önce görülebilirken, Merkür ile Güneş'e oldukça yakın konumdaki Jüpiter ufka yakın olduğu için daha zor seçiliyor. Uranüs için dürbün, Neptün için ise dürbün veya teleskop kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla altı gezegenin çıplak gözle görülebileceği yönündeki ifadeler gerçeği yansıtmıyor. Altı gezegen aynı gökyüzünde bulunmasına rağmen hepsini çıplak gözle görmek mümkün olmuyor.