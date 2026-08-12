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Güneş tutulması, meteor yağmuru ve 6 gezegen hizalanması: Üç önemli gökyüzü olayı peş peşe

Güneş tutulması, meteor yağmuru ve 6 gezegen hizalanması: Üç önemli gökyüzü olayı peş peşe

13:54, 12/08/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Güneş tutulması, meteor yağmuru ve 6 gezegen hizalanması: Üç önemli gökyüzü olayı peş peşe

Bugün üç önemli gökyüzü olayı aynı gün içerisinde peş peşe gerçekleşiyor. Günün erken saatlerinde altı gezegenin gökyüzünde dizilimiyle başlayan süreç, akşam saatlerinde Kuzey Yarımküre'nin belirli bölgelerinden izlenebilecek tam Güneş tutulmasıyla devam edecek. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise yılın en belirgin gök taşı olaylarından olan Perseid meteor yağmuru zirveye ulaşacak. Tam Güneş tutulması Türkiye'den gözlemlenemezken, Perseid meteor yağmuru gece yarısından itibaren ülke genelinde izlenebilecek.

12 Ağustos 2026 tarihinde şafak öncesi altı gezegenin dizilimi, akşam saatlerinde tam Güneş tutulması ve gece saatlerinde Perseid meteor yağmurunun zirvesi olmak üzere üç farklı gökyüzü olayı aynı gün gerçekleşecek. Türkiye'den Güneş tutulması görülemeyecek ancak Perseid meteor yağmuru izlenebilecek.

12 Ağustos 2026 tarihinde şafak öncesi altı gezegenin dizilimi, akşam saatlerinde tam Güneş tutulması ve gece saatlerinde Perseid meteor yağmurunun zirvesi olmak üzere üç farklı gökyüzü olayı aynı gün gerçekleşecek. Türkiye'den Güneş tutulması görülemeyecek ancak Perseid meteor yağmuru izlenebilecek.

Güneş tamamen kaybolacak

Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş'in arasına girerek Güneş diskini tamamen örtmesiyle gerçekleşecek. NASA'nın verilerine göre, tam tutulma hattı kuzey Rusya'dan başlayarak Grönland, İzlanda ve Atlantik üzerinden ilerleyecek; ardından İspanya'yı ve Portekiz'in küçük bir bölümünü geçecek. Tutulmanın tam evresi bazı bölgelerde 2 dakika 18 saniyeye kadar sürecek. 


Güneş tamamen kaybolacakGüneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş'in arasına girerek Güneş diskini tamamen örtmesiyle gerçekleşecek. NASA'nın verilerine göre, tam tutulma hattı kuzey Rusya'dan başlayarak Grönland, İzlanda ve Atlantik üzerinden ilerleyecek; ardından İspanya'yı ve Portekiz'in küçük bir bölümünü geçecek. Tutulmanın tam evresi bazı bölgelerde 2 dakika 18 saniyeye kadar sürecek.&nbsp;

İspanya'nın ana karasında bir asrı aşkın sürenin ardından ilk kez tam Güneş tutulması yaşanacak. İspanya'daki tutulma gün batımına yakın gerçekleşeceği için Güneş ufka yaklaşırken hava tamamen kararacak. Tam tutulma hattının dışında kalan Avrupa'nın önemli bir bölümünde, Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde ve Kuzeybatı Afrika'da ise Güneş'in yalnızca bir kısmı Ay tarafından örtülecek.


İspanya'nın ana karasında bir asrı aşkın sürenin ardından ilk kez tam Güneş tutulması yaşanacak. İspanya'daki tutulma gün batımına yakın gerçekleşeceği için Güneş ufka yaklaşırken hava tamamen kararacak. Tam tutulma hattının dışında kalan Avrupa'nın önemli bir bölümünde, Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde ve Kuzeybatı Afrika'da ise Güneş'in yalnızca bir kısmı Ay tarafından örtülecek.

Türkiye'den tutulma gözlemlenemeyecek

Güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Türkiye'den izlenebilecek bir sonraki Güneş tutulması 2 Ağustos 2027 tarihinde parçalı olarak gerçekleşecek.


NASA, 12 Ağustos 2026'daki Güneş tutulmasını Türkiye saatiyle 20.15'ten itibaren canlı yayınlayacak. Tutulmayı bulunduğu bölgeden izleyemeyenler, gökyüzü olayını NASA'nın nasa.gov/live adresi üzerinden takip edebilecek.

Türkiye'den tutulma gözlemlenemeyecekGüneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Türkiye'den izlenebilecek bir sonraki Güneş tutulması 2 Ağustos 2027 tarihinde parçalı olarak gerçekleşecek. NASA, 12 Ağustos 2026'daki Güneş tutulmasını Türkiye saatiyle 20.15'ten itibaren canlı yayınlayacak. Tutulmayı bulunduğu bölgeden izleyemeyenler, gökyüzü olayını NASA'nın nasa.gov/live adresi üzerinden takip edebilecek.

Altı gezegen aynı gökyüzünde buluşacak

Günün bir diğer gökyüzü olayı ise şafak öncesindeki gezegen geçidi olacak. Satürn, Neptün, Uranüs, Mars, Merkür ve Jüpiter 12 Ağustos sabahı gökyüzünde geniş bir yay boyunca aynı anda yer alacak. Bu sıralanma, gezegenlerin uzayda gerçekten aynı çizgi üzerine gelmesi anlamına gelmiyor. Durum, Dünya'dan bakıldığında gökyüzünün aynı bölümünde bir yay boyunca görülmelerini ifade ediyor. Türkiye de bu olayın izlenebildiği bölgeler arasında bulunuyor.


İstanbul verilerine göre Satürn, Mars ve Uranüs şafaktan önce görülebilirken, Merkür ile Güneş'e oldukça yakın konumdaki Jüpiter ufka yakın olduğu için daha zor seçiliyor. Uranüs için dürbün, Neptün için ise dürbün veya teleskop kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla altı gezegenin çıplak gözle görülebileceği yönündeki ifadeler gerçeği yansıtmıyor. Altı gezegen aynı gökyüzünde bulunmasına rağmen hepsini çıplak gözle görmek mümkün olmuyor.

Altı gezegen aynı gökyüzünde buluşacakGünün bir diğer gökyüzü olayı ise şafak öncesindeki gezegen geçidi olacak. Satürn, Neptün, Uranüs, Mars, Merkür ve Jüpiter 12 Ağustos sabahı gökyüzünde geniş bir yay boyunca aynı anda yer alacak. Bu sıralanma, gezegenlerin uzayda gerçekten aynı çizgi üzerine gelmesi anlamına gelmiyor. Durum, Dünya'dan bakıldığında gökyüzünün aynı bölümünde bir yay boyunca görülmelerini ifade ediyor. Türkiye de bu olayın izlenebildiği bölgeler arasında bulunuyor.İstanbul verilerine göre Satürn, Mars ve Uranüs şafaktan önce görülebilirken, Merkür ile Güneş'e oldukça yakın konumdaki Jüpiter ufka yakın olduğu için daha zor seçiliyor. Uranüs için dürbün, Neptün için ise dürbün veya teleskop kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla altı gezegenin çıplak gözle görülebileceği yönündeki ifadeler gerçeği yansıtmıyor. Altı gezegen aynı gökyüzünde bulunmasına rağmen hepsini çıplak gözle görmek mümkün olmuyor.

Perseid meteor yağmuru zirve yapacak

12 Ağustos'un Türkiye'den izlenebilecek en belirgin gökyüzü olayı Perseid meteor yağmuru olacak. NASA'ya göre Perseidler 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece zirveye ulaşacak. Bu yıl meteor yağmurunun zirvesi yeni Ay dönemine denk geldiği için gözlem koşulları elverişli durumda bulunuyor. Ay ışığının olmaması, gökyüzünü daha karanlık hale getirerek sönük meteorların da görülmesini kolaylaştıracak. Perseidler Kuzey Yarımküre'den rahatlıkla izlenebildiği için Türkiye'den de takip edilebilecek. En uygun gözlem saatleri gece yarısından sonra başlayıp şafak öncesine kadar sürecek.


Perseid meteor yağmuru zirve yapacak12 Ağustos'un Türkiye'den izlenebilecek en belirgin gökyüzü olayı Perseid meteor yağmuru olacak. NASA'ya göre Perseidler 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece zirveye ulaşacak. Bu yıl meteor yağmurunun zirvesi yeni Ay dönemine denk geldiği için gözlem koşulları elverişli durumda bulunuyor. Ay ışığının olmaması, gökyüzünü daha karanlık hale getirerek sönük meteorların da görülmesini kolaylaştıracak. Perseidler Kuzey Yarımküre'den rahatlıkla izlenebildiği için Türkiye'den de takip edilebilecek. En uygun gözlem saatleri gece yarısından sonra başlayıp şafak öncesine kadar sürecek.

İdeal ve ışık kirliliğinden uzak koşullarda saatte 50 ila 100 meteor görülebilecek. Daha gerçekçi kırsal gözlem koşullarında ise Amerikan Meteor Derneği, saatte yaklaşık 30 ila 50 meteorun görülebileceğini belirtiyor. Meteorları görmek için teleskop veya dürbün gerekmiyor. Şehir ışıklarından uzak, karanlık ve gökyüzü görüşü açık bir noktaya gitmek ile gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık yarım saat beklemek yeterli oluyor. Perseid meteorları, Dünya'nın 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı parçacıkların içinden geçmesi sırasında oluşuyor. Küçük parçacıklar Dünya atmosferine yüksek hızla girerek yanıyor ve gökyüzünde kayan yıldız olarak bilinen ışık izlerini meydana getiriyor.

İdeal ve ışık kirliliğinden uzak koşullarda saatte 50 ila 100 meteor görülebilecek. Daha gerçekçi kırsal gözlem koşullarında ise Amerikan Meteor Derneği, saatte yaklaşık 30 ila 50 meteorun görülebileceğini belirtiyor. Meteorları görmek için teleskop veya dürbün gerekmiyor. Şehir ışıklarından uzak, karanlık ve gökyüzü görüşü açık bir noktaya gitmek ile gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık yarım saat beklemek yeterli oluyor. Perseid meteorları, Dünya'nın 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı parçacıkların içinden geçmesi sırasında oluşuyor. Küçük parçacıklar Dünya atmosferine yüksek hızla girerek yanıyor ve gökyüzünde kayan yıldız olarak bilinen ışık izlerini meydana getiriyor.
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