'Gazze' notuyla alınan altınlar sır oldu: Ahbap'ın 44 milyon TL'lik kasasından bakın ne çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ‘Ahbap Derneği’ soruşturması kapsamında dernek yönetim kurulunun Ocak 2026’da art arda aldığı üç karar incelemeye alındı. 14 Ocak 2026 tarihli yönetim kurulunda, derneğin banka hesabında bulunan 44 milyon liranın enflasyon karşısında değer kaybetmesini önlemek amacıyla altına çevrilmesine karar verildiği öğrenildi. Ancak altının doğrudan Türk lirasıyla alınması yerine başka yöntem tercih edildi. Kararda, 44 milyon liranın önce dolara çevrilmesi, ardından altın alınması planlandı. Döviz bürosundan alınacak dolarların fiziken teslim alınması için ise Haluk Levent yetkilendirildiği ortaya çıktı. Alınan ikinci yönetim kurulu kararında ise satın alınacak altınların muhafazası için bankada kiralık kasa tutulmasına karar verildi. Yapılan tespitlere göre, kiralık kasanın anahtarının Haluk Levent’e teslim edilmesi ve söz konusu işlemlerin tamamında Levent’in yetkili olması kararlaştırıldı. Böylelikle 44 milyon liralık dövize çevrilmesinden fiziki paranın teslim alınmasına, altınların satın alınmasından muhafaza edileceği kasaya kadar Haluk Levent yetkilendirildi.