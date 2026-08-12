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Son 7 ayda 139 milyona yakın yolcu hava yolu ile seyahat etti

Son 7 ayda 139 milyona yakın yolcu hava yolu ile seyahat etti

14:21, 12/08/2026, Çarşamba
DHA
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Son 7 ayda 139 milyona yakın yolcu hava yolu ile seyahat etti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026’nın ilk 7 ayında 138 milyon 758 bin 202 yolcunun hava yolu ile seyahat ettiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2026 yılı temmuz ayına ait hava yolu verilerini değerlendirdi. Söz konusu ayda yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının, iç hatlarda 98 bin 158, dış hatlarda ise 101 bin 160 olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 249 bin 520’ye ulaştı" açıklamasında bulundu.


'Temmuz ayında 26,7 milyon yolcuya hizmet verildi'


Bakan Uraloğlu, temmuz ayında iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 478 bin 151, dış hat yolcu trafiğinin 16 milyon 311 bin 398 olarak gerçekleştiğini belirtti. Uraloğlu, "Temmuz ayında havalimanlarımızda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 26 milyon 797 bin 638 yolcuya hizmet verildi" dedi.

Ocak-Temmuz dönemi


Uraloğlu, ocak-temmuz döneminde; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 570 bin 28, dış hatlarda 505 bin 357 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 363 bin 506’ya ulaşıldığını belirterek, "Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 60 milyon 481 bin 18, dış hat yolcu trafiğinin 78 milyon 215 bin 195 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 138 milyon 758 bin 202 yolcuya hizmet verildi. Böylece hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı AB üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. 2026 yılı temmuz sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,6 artış oldu" açıklamasında bulundu.


Uraloğlu ayrıca söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin; iç hatlarda 542 bin 898 ton, dış hatlarda 2 milyon 484 bin 550 ton olmak üzere toplamda 3 milyon 27 bin 448 tona ulaştığını bildirdi.

'İstanbul Havalimanı 7 ayda 48 milyon yolcuya hizmet verdi'


Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı’nda temmuz ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 12 bin 190, dış hatlarda 38 bin 558 olmak üzere toplamda 50 bin 748’e ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 1 milyon 816 bin 429, dış hatlarda 6 milyon 329 bin 982 olmak üzere toplamda 8 milyon 146 bin 411 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti. Ocak-temmuz döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 70 bin 461, dış hatlarda 242 bin 558 olmak üzere toplamda 313 bin 19 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, "İç hatlarda 10 milyon 51 bin 727, dış hatlarda 38 milyon 16 bin 797 olmak üzere toplamda 48 milyon 68 bin 524 yolcu trafiği gerçekleşti" ifadelerine yer verdi.


'Sabiha Gökçen 7 ayda 28 milyon yolcuya hizmet verdi'


İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın uçak ve yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "Temmuz ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 11 bin 301, dış hatlarda 14 bin 54 olmak üzere toplamda 25 bin 355’e ulaştı, yolcu trafiği ise iç hatlarda 2 milyon 81 bin 886, dış hatlarda 2 milyon 407 bin 186 olmak üzere toplamda 4 milyon 489 bin 72 oldu" dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yedi aylık süreçte iç hatlarda 71 bin 664, dış hatlarda 89 bin 226 olmak üzere toplamda 160 bin 890 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 12 milyon 932 bin 511, dış hatlarda 15 milyon 82 bin 55 olmak üzere toplamda 28 milyon 14 bin 566 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı. Uraloğlu ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin temmuzda 2 bin 444, yedi aylık dönemde ise 15 bin 309 olarak gerçekleştiğini bildirdi.


Turizm merkezleri 7 ayda 32 milyon yolcuya hizmet verdi


Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının yedi ayda iç hatlarda 11 milyon 648 bin 259, dış hatlarda 20 milyon 541 bin 375 olmak üzere toplamda 32 milyon 189 bin 634’e ulaştığını kaydetti. İç hatlarda 88 bin 718, dış hatlarda 130 bin 560 olmak üzere toplamda 219 bin 278 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "7 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 7 milyon 406 bin 646, Antalya Havalimanı’nda 19 milyon 209 bin 979, Muğla Dalaman Havalimanı’nda ise 2 milyon 739 bin 692 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda toplamda 2 milyon 348 bin 806 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda toplamda 484 bin 511 yolcu trafiği gerçekleşti" dedi.


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Başlıklar :dhaarsivyenişafakarşivuçakhavalimanıDevlet Hava Meydanları İşletmesiseyahat
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