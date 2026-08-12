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Gökyüzünden denizlerin derinliğine: TEKNOFEST Mavi Vatan’a ulaşım için tüm alternatifler hazırlandı

Gökyüzünden denizlerin derinliğine: TEKNOFEST Mavi Vatan’a ulaşım için tüm alternatifler hazırlandı

16:05, 12/08/2026, Çarşamba
IHA
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Gökyüzünden denizlerin derinliğine: TEKNOFEST Mavi Vatan’a ulaşım için tüm alternatifler hazırlandı
TEKNOFEST yeniden Mavi Vatan'da

Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda 20-23 Ağustos’ta gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan’a ziyaretçiler kara ve deniz yoluyla ulaşabilecek. Özel araçla gelecekler için belirlenen otoparklardan ücretsiz ring seferleri düzenlenirken, deniz ulaşımında ücretsiz gemi seferleri 30 dakika aralıklarla gerçekleştirilecek.

20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan için ziyaretçilerin festival alanına güvenli, konforlu ve kolay şekilde ulaşabilmesi amacıyla kapsamlı ulaşım planlaması yapıldı.

Festival alanının fiziki şartları ve etkinlik süresince oluşması beklenen ziyaretçi yoğunluğu dikkate alınarak hazırlanan ulaşım planında ücretsizdeniz ulaşımı, ring otobüsleri ve belirlenen otopark alanları ön plana çıkarıldı.

Festival heyecanı denizde başlayacak

TEKNOFEST Mavi Vatan’a ulaşımın en dikkat çekici alternatiflerinden biri deniz yolu olacak. Ziyaretçiler, belirlenen iskelelerden (İzmit İskelesi - Kavaklı/Gölcük İskelesi arası, Tütünçiftlik İskelesi - Değirmendere İskelesi arası ve Derince İskelesi - Kavaklı İskelesi arası)ücretsiz gemi seferlerini kullanarak Körfez üzerinden Gölcük’e ulaşabilecek.

İzmit-Gölcük arasında karşılıklı gerçekleştirilecek ücretsiz gemi seferleri festival boyunca 30 dakika aralıklarla yapılacak. İzmit’ten Gölcük’e ilk sefer 08.15’te başlarken, Gölcük’ten İzmit’e dönüş seferleri 10.00’dan itibaren başlayacak. Yaklaşık 30 dakika sürecek deniz yolculuğu, ziyaretçilere festival alanına ulaşmadan önce Körfez’in manzarası ve deniz havası eşliğinde keyifli bir yolculuk imkanı sunacak.

Deniz ulaşımında bir diğer alternatif ise Tütünçiftlik-Derince-Gölcük hattı olacak. Karşılıklı seferlerle hizmet verecek hat sayesinde ziyaretçiler Tütünçiftlik ve Derince’den Gölcük’e deniz yoluyla ulaşabilecek. Böylece TEKNOFEST Mavi Vatan’da festival heyecanı Gölcük’e doğru yapılan yolculukta başlayacak.

Özel araçlara 10 farklı otopark noktası

Özel araçlarıyla festivale gelecek ziyaretçiler için de farklı bölgelerde otopark alanları belirlendi. Ziyaretçiler araçlarını; Gölcük Eski Sanayi, Necati Çelik Devlet Hastanesi, Yüzbaşılar Sahil, Roma Mezarı/Konca, Karavan Otopark, Yeniköy TIR Parkı, Tütünçiftlik Otoban Üstü, Tütünçiftlik Sahil, İzmit NCity, Yeniköy 2. Otopark noktalarına bırakabilecek.

Belirlenen otoparklardan festival alanına ücretsiz ring otobüsleriyle ulaşım sağlanacak.

Uygulamayla festival alanı çevresindeki araç yoğunluğunun azaltılması, ziyaretçilerin araçlarını belirlenen noktalara bırakarak etkinlik alanına daha rahat ulaşması ve ulaşımın daha düzenli şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Ücretsiz ring otobüsleriyle festival alanına

Festival süresince belirlenen noktalardan Gölcük Tersanesi Komutanlığı’na ücretsiz ring otobüsü seferleri düzenlenecek. Ring hizmetinden yararlanılabilecek başlıca noktalar arasında Gölcük Eski Sanayi, Yeniköy TIR Parkı, Yeniköy 2. Otopark, Karavan Otopark, Roma Mezarı ve Tütünçiftlik Otoban Üstü bulunuyor. Özellikle özel araçlarıyla gelecek ziyaretçilerin belirlenen otopark alanlarını kullanarak ücretsiz ring otobüslerinden yararlanmaları, ulaşımın daha konforlu ve düzenli gerçekleşmesine katkı sağlayacak.

Mavi Vatan’a giden yol da festivalin parçası olacak

TEKNOFEST Mavi Vatan ulaşım planlaması ile ziyaretçilerin festival alanına güvenli, konforlu ve sürdürülebilir şekilde ulaşması amaçlanıyor. Toplu ulaşım, ücretsiz ring otobüsleri ve deniz ulaşımının tercih edilmesiyle hem ziyaretçilerin ulaşım deneyiminin kolaylaştırılması hem de festival alanı çevresindeki trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Ziyaretçiler ulaşımla ilgili tüm bilgilere www.teknofest.org web sitesinden, TEKNOFEST sosyal medya ve NSosyal hesabından ulaşabiliyor.

Teknoloji, savunma sanayisi ve denizcilik alanlarının aynı atmosferde buluşacağı TEKNOFEST Mavi Vatan’da ziyaretçiler, festival alanına ulaşırken de farklı bir deneyim yaşayacak. Körfez’in maviliği, deniz havası, ücretsiz gemi yolculuğu ve festival coşkusu bir araya gelerek TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanını daha yola çıkıldığı andan itibaren başlatacak.

20-23 Ağustos’ta Gölcük’te buluşma

Dünyanın en büyük Denizcilik, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos tarihleri arasında Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda teknoloji ve deniz tutkunlarını bir araya getirecek.

Ziyaretçilerin festival alanına ulaşımda mümkün olduğunca toplu ulaşım, ücretsiz ring otobüsleri ve deniz ulaşımını tercih etmeleri önerilirken, özel araçla gelecek ziyaretçilerin ise belirlenen otopark alanlarını kullanmaları bekleniyor.

Mavi Vatan’ın kalbinde teknolojiyle buluşmak, deniz havasını solumak ve TEKNOFEST heyecanını yaşamak isteyen ziyaretçiler için geri sayım başladı.


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Başlıklar :TEKNOFESTMavi VatanFESTİVAL
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