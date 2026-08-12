Ardahan'da doludan zarar gören sarıçam ormanları yenileniyor

Askeri araç devrildi: Ardahan’da iki astsubay yaralandı

Ardahan-Çıldır kara yolunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait askeri pikabın devrilmesi sonucu 2 astsubay yaralandı. Meryem mevkisinde meydana gelen kazada araç henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan personel hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.