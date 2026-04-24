Ardahan merkezli 5 ilde 'rüşvet ve görevi kötüye kullanma' operasyonu: Yedi kişi tutuklandı

Ardahan merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde geniş çaplı bir rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesi ve talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, Ardahan merkezli Samsun, Şanlıurfa, Kars ve Ankara’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 1 cezaevi müdürü, 5 infaz koruma memuru, 6 hükümlü yakını ve 2 eski hükümlü olmak üzere 14 şüpheliyi gözaltına aldı.