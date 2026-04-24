Ardahan merkezli 5 ilde 'rüşvet ve görevi kötüye kullanma' operasyonu: Yedi kişi tutuklandı

22:3824/04/2026, Cuma
IHA
Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7’si tutuklandı.
Ardahan merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde geniş çaplı bir rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesi ve talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, Ardahan merkezli Samsun, Şanlıurfa, Kars ve Ankara’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 1 cezaevi müdürü, 5 infaz koruma memuru, 6 hükümlü yakını ve 2 eski hükümlü olmak üzere 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 müdür, 3 infaz koruma memuru ve 3 sivil olmak üzere 7 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



