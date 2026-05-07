Askeri araç devrildi: Ardahan’da iki astsubay yaralandı

22:497/05/2026, Perşembe
AA
Kazada yaralanan astsubaylar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ardahan-Çıldır kara yolunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait askeri pikabın devrilmesi sonucu 2 astsubay yaralandı. Meryem mevkisinde meydana gelen kazada araç henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan personel hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ardahan'da, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri aracın devrilmesi sonucu 2 astsubay yaralandı.

Ardahan-Çıldır kara yolu Meryem mevkisinde, plakası öğrenilemeyen pikap, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan astsubaylar Mustafa Tüzün (38) ve Nurullah Şavur (27), sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
