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Ardahan’da aranan 52 kişi operasyonlarla yakalandı

Ardahan’da aranan 52 kişi operasyonlarla yakalandı

00:173/06/2026, Çarşamba
AA
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Operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler de yakalandı. (Foto: Arşiv)
Operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler de yakalandı. (Foto: Arşiv)

Ardahan’da polis ekiplerince son bir ayda düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında uyuşturucu ticareti, istismar ve kasten öldürme suçlarından arananların yanı sıra, haklarında 11 ila 27 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de bulunduğu belirtildi.

Ardahan'da son bir ayda düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda son bir ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, başta uyuşturucu imal ve ticareti, istismar ve kasten öldürme olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında haklarında 11 ile 27 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı belirtildi.



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