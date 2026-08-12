Boşanma davasında dikkat çeken karar: Kayınvalidesinin cenazesine katılmayan eş tam kusurlu sayıldı

'EMSAL BİR KARAR DİYEBİLİRİZ'

Kararın emsal niteliğinde olduğuna işaret eden Yılmazel, "Bir emsal karar oldu diyebiliriz. Burada sadece anne, kayınvalide diyemeyiz biz. Yani kardeşin cenazesine katılmama da aslında baktığımızda bir boşanma nedenidir. En yakın arkadaşının cenazesine katılmama da bir boşanma nedenidir. Aslında buradaki mevzu eşi yalnız bırakma. İyi günde, kötü günde yalnız bırakma. Biz halk arasında deriz, nikah memurları da sorar; iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta. Bunun tanımı Türk Medeni Kanunu 185'tedir. Türk Medeni Kanunu 185 'Taraflar birbirlerine sadakatli olmak, aynı evde yaşamak ve yardımcı olmakla yükümlüdür' der. Aslında ona yardımcı olmadığı için bu yükümlülüğünü ihlal etmiş oluyor. Dolayısıyla haklı bir boşanma nedeni olarak görüyoruz biz bunu hukukta" ifadelerini kullandı.