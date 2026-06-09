15 Temmuz’dan Filistin’e iz bırakan cesaret

TRT tarafından bu yıl 17’ncisi “Cesur Ol, İz Bırak” temasıyla düzenlenen “TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri”nde kazanan filmlere ödülleri takdim edildi. Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirilen ödül törenine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT yöneticileri, Türk ve dünya sinemasından önemli isimler ile çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, törende yaptığı konuşmada, 17. yılında Uluslararası Belgesel Ödülleri’nin hem 15 Temmuz’a hem de Filistin meselesine odaklanmış olmasını insanlığın vicdanına seslenmesi bakımından anlamlı ve değerli bulduğunu belirtti.

DERTLERİ İZ BIRAKMAK DEĞİLDİ

Duran, tarihin önemli dönemlerinde iz bırakma kaygısı gütmeksizin hayatlarını feda eden ancak geride kutsal izler bırakan insanların var olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: “Yaklaşık 10 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin geleceği, demokrasi ve iradesine sahip çıkmak için sokaklara, meydanlara dökülen ve hayatlarını feda eden 253 şehidimizin derdi iz bırakmak değildi. Ama öylesine bir iz bıraktılar ki biz onları hâlâ ve bundan sonra ebediyen rahmetle, şükranla anacağız. Elbette başka bir örnek, Filistin’de İsrail zulmü altında hayatlarını kaybeden Filistinli çocukların Gazze’de mücadele ortaya koyan, hakikat için hayatını feda eden gazetecilerin, kadınların, erkeklerin hayatıydı. İşte böylesine cesur yaşayanların ne yaşadıklarını anlatmak için belgeselcilerin izlerini göstereceği cesaret, çok fazla sayılmaz.”

ÜZERİ ÖRTÜLEN GERÇEKLERİN İZİ SÜRÜLDÜ

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ise, gözden kaçan, gizli kalan veya üzeri örtülen gerçeklerin izini sürerek toplumsal hafızayı besleyen güçlü bir anlatı biçimi olan belgeselciliğe ayrı bir ihtimam gösterdiklerini dile getirdi. Festival kapsamında prömiyerini gerçekleştiren ‘Kader Bağı’yla yakın tarihin en hayati dönüm noktalarından 15 Temmuz 2016 gecesine gidildiğini ifade eden Sobacı, festival temasının “Cesur Ol, İz Bırak” olarak belirlenmesinin en önemli sebeplerinden birinin de 15 Temmuz kahramanlarını yad etmek olduğunu vurguladı. Belgesel gösterimlerinin yanı sıra, panel ve söyleşilerle 15 Temmuz’un toplumsal hafızada bıraktığı izlerin masaya yatırıldığının altını çizdi.

Bu yıl, TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’ne 109 ülkeden 1409 başvuru yapıldı. Özel seçkide yer alan “Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar”, “Hasan’la Gazze’de” ve “Milyonda Bir” ile Gazze’deki soykırıma ve Suriye İç Savaşı’nın gölgesindeki hayatlara insan hikayeleri üzerinden tanıklık edildi. “Amerikalı Doktor”, “Umut Evi”, “Adalet Aranıyor” ve “Yurt” belgeselleriyle savaş, çatışma ve zorunlu göç gibi krizlerin insanlığı manevi ve maddi olarak sürüklediği felakete yakından bakıldı.

GAZZE’NİN İKİZLERİ’NE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Ödül için 40 finalistin yarıştığı 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’nde “Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi”, “Ulusal Profesyonel Kategori”, “Uluslararası Kategori” ve “Proje Destek Kategorisi” olmak üzere toplam 4 kategoride 12 ödül verildi. Uluslararası Filmler Kategorisi En İyi Belgesel Film Ödülü’nü yönetmenliğini Mohammed Sawwaf’ın yaptığı “Gazze’nin İkizleri Bana Geri Dönün” adlı film, İkincilik Ödülü’nü yönetmenliğini Morteza Atabaki’nin yaptığı “32 Metre” adlı film, Üçüncülük Ödülü’nü yönetmenliğini Kasimir Burgess’in yaptığı “Kara Kış” adlı film kazandı. Ulusal Profesyonel Kategorisi En İyi Belgesel Film Ödülü’ne yönetmenliğini Batuhan Karadağoğlu’nun yaptığı “Ben 12 Bin Yaşındayım” adlı film layık görülürken, Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi En İyi Belgesel Film Ödülü’nü, yönetmenliğini Abdulsamet Mavi, Muhammed Ağar ve Ege Döngel’in üstlendiği “Ahraz” filmi aldı.







