Türkiye'nin görsel hafızası jüri önünden geçti: Şehit Mustafa Cambaz 5. Fotoğraf Yarışması'nın jüri süreci tamamlandı

Yeni Şafak gazetesinin, 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanı, bayrağı ve demokrasisi uğruna şehadete yürüyen foto muhabiri Mustafa Cambaz’ın aziz hatırasını yaşatmak amacıyla 2022 yılından bu yana her yıl düzenlediği Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’nın beşincisinde jüri süreci tamamlandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. ve yarışmanın 5. yıl dönümüne denk gelen 2026 yılı, önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bu anlamlı yıl dönümünde dört temel ve bir özel kategoride yarışan fotoğraf tutkunlarına toplamda 2 milyon TL ödül verilecek.

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, jüri değerlendirmesinin ardından jüri üyeleriyle bir araya gelerek şunları söyledi: “Bu yıl Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’nın beşincisini düzenliyoruz. Az önce jüri üyelerimiz fotoğraflarını seçti. Çok güzel kareler ortaya çıktı. Öncelikle bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Beşinci yıla yakışır bir fotoğraf yarışması oldu ve ödül törenimiz de inşallah aynı güzellikte olacak.”

5 bini aşan fotoğraf arasından seçildi

Türkiye’nin dört bir yanından gelen fotoğraf muhabirleri, fotoğraf tutkunları ve genç yeteneklerin eserleri; alanının önde gelen isimlerinden oluşan jüri tarafından titizlikle değerlendirildi. Jüride Türk Kızılay’ı Prodüksiyonlar ve İçerik Müdürü Fırat Yurdakul, Foto Muhabiri Kayhan Özer, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Elif Öztürk ve Albayrak Medya Prodüksiyon Müdürü Emir İskender yer aldı. 5 bini aşan fotoğraf arasından dereceye giren isimler Temmuz ayında düzenlenecek ödül töreninde kamuoyuyla paylaşılacak.



