Bakan Uraloğlu, Elazığ’daki Kömürhan Köprüsü’nün 'ters Y' tipi kule tasarımıyla 660 metre uzunluğunda inşa edildiğini, 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığıyla bu yapının, dünya literatüründe 4'üncü sırada yer aldığını kaydetti. Uraloğlu ayrıca, yükseklikleri 42-166 metre arasında değişen 8 adet orta ve 2 adet kenar ayak üzerinde, dengeli konsol yapım metoduna göre toplam bin 372 metre uzunluğunda projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü’nün de bu özellikleriyle Türkiye’nin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olduğunu söyledi.