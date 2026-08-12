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24 yılda 830 kilometreyi aştı: Uç uca eklenirse Ankara’dan Şanlıurfa’ya uzanıyor

24 yılda 830 kilometreyi aştı: Uç uca eklenirse Ankara’dan Şanlıurfa’ya uzanıyor

13:27, 12/08/2026, Çarşamba
DHA
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24 yılda 830 kilometreyi aştı: Uç uca eklenirse Ankara’dan Şanlıurfa’ya uzanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin son 24 yılda ulaşım altyapısında gerçekleştirdiği yatırımlara ilişkin dikkat çeken verileri paylaştı. Bu dönemde inşa edilen yapılarla Türkiye’nin dört bir yanı birbirine bağlanırken, toplam uzunlukları Ankara’dan Şanlıurfa’ya uzanacak bir mesafeye ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü projelerine ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, son 24 yılda ulaşımda fiziki engellerin birer birer ortadan kaldırıldığını ve bu dönemde yapılan yapılarla ülkenin dört bir yanının birbirine bağlandığını söyledi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü projelerine ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, son 24 yılda ulaşımda fiziki engellerin birer birer ortadan kaldırıldığını ve bu dönemde yapılan yapılarla ülkenin dört bir yanının birbirine bağlandığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, 2002 yılında Türkiye’de sadece 311 kilometre uzunluğunda 5 bin 967 köprü bulunduğunu anımsatarak, "Son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4 bin 272 yeni köprü inşa ederek köprü sayısını 10 bin 239’a, toplam uzunluğu ise 830 kilometreye yükselttik. Bugün Türkiye’deki köprülerimizi uç uca ekleseydik, Ankara’dan Şanlıurfa’ya uzanan mesafe kadar bir uzunluğa ulaşırdık" dedi.


Bakan Uraloğlu, 2002 yılında Türkiye’de sadece 311 kilometre uzunluğunda 5 bin 967 köprü bulunduğunu anımsatarak, "Son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4 bin 272 yeni köprü inşa ederek köprü sayısını 10 bin 239’a, toplam uzunluğu ise 830 kilometreye yükselttik. Bugün Türkiye’deki köprülerimizi uç uca ekleseydik, Ankara’dan Şanlıurfa’ya uzanan mesafe kadar bir uzunluğa ulaşırdık" dedi.

'Dünyada ilkleri başardık'


Köprülerle vadileri, nehirleri aştıklarını, şehirleri birleştirdiklerini belirten Uraloğlu, Türkiye’nin yalnızca ulaşımdaki fiziksel engelleri değil, mühendislik sınırlarını da aştığını vurguladı. Uraloğlu, “Dünyada ilkleri başardık, uluslararası arenada ödüller aldık. 1915 Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metrelik ana açıklığıyla dünyanın en geniş ana açıklığa sahip asma köprüsü olarak tarihe geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise üzerinden raylı sistem geçen en uzun asma köprü konumunda" diye konuştu.

'Dünyada ilkleri başardık'Köprülerle vadileri, nehirleri aştıklarını, şehirleri birleştirdiklerini belirten Uraloğlu, Türkiye’nin yalnızca ulaşımdaki fiziksel engelleri değil, mühendislik sınırlarını da aştığını vurguladı. Uraloğlu, “Dünyada ilkleri başardık, uluslararası arenada ödüller aldık. 1915 Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metrelik ana açıklığıyla dünyanın en geniş ana açıklığa sahip asma köprüsü olarak tarihe geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise üzerinden raylı sistem geçen en uzun asma köprü konumunda" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Elazığ’daki Kömürhan Köprüsü’nün 'ters Y' tipi kule tasarımıyla 660 metre uzunluğunda inşa edildiğini, 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığıyla bu yapının, dünya literatüründe 4'üncü sırada yer aldığını kaydetti. Uraloğlu ayrıca, yükseklikleri 42-166 metre arasında değişen 8 adet orta ve 2 adet kenar ayak üzerinde, dengeli konsol yapım metoduna göre toplam bin 372 metre uzunluğunda projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü’nün de bu özellikleriyle Türkiye’nin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, Elazığ’daki Kömürhan Köprüsü’nün 'ters Y' tipi kule tasarımıyla 660 metre uzunluğunda inşa edildiğini, 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığıyla bu yapının, dünya literatüründe 4'üncü sırada yer aldığını kaydetti. Uraloğlu ayrıca, yükseklikleri 42-166 metre arasında değişen 8 adet orta ve 2 adet kenar ayak üzerinde, dengeli konsol yapım metoduna göre toplam bin 372 metre uzunluğunda projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü’nün de bu özellikleriyle Türkiye’nin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olduğunu söyledi.

Uluslararası ödül

Kültürel mirasın korunmasına yönelik Menemen–Aliağa–Çandarlı Otoyolu’nda hayata geçirilen Neonteikhos Antik Kenti’nde bulunan tarihi yol ve kalıntıların korunması için özel olarak tasarlanan çelik arkeolojik köprünün dünyada ilk ve tek uygulama olduğunu belirten Uraloğlu, bu projenin Amerika merkezli National Corrugated Steel Pipe Association (NCSPA) tarafından 2021 yılında 'Yılın En İyi Özel Uygulama Projesi' ödülünü kazandığını söyledi.

Uluslararası ödülKültürel mirasın korunmasına yönelik Menemen–Aliağa–Çandarlı Otoyolu’nda hayata geçirilen Neonteikhos Antik Kenti’nde bulunan tarihi yol ve kalıntıların korunması için özel olarak tasarlanan çelik arkeolojik köprünün dünyada ilk ve tek uygulama olduğunu belirten Uraloğlu, bu projenin Amerika merkezli National Corrugated Steel Pipe Association (NCSPA) tarafından 2021 yılında 'Yılın En İyi Özel Uygulama Projesi' ödülünü kazandığını söyledi.
Başlıklar :Abdulkadir UraloğluUlaştırma ve Altyapı Bakanıköprüşanlıurfaankara
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