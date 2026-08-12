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THY tarihinin en uzun uçuşunu Juventus ile gerçekleştirdi

THY tarihinin en uzun uçuşunu Juventus ile gerçekleştirdi

13:12, 12/08/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 13:12, 12/08/2026, Çarşamba
DHA
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THY tarihinin en uzun uçuşunu Juventus ile gerçekleştirdi
Türk Hava Yolları, İtalya Serie A devi Juventus'u Avustralya'dan İtalya'ya taşırken 16 saat 26 dakikalık aktarmasız seferle kendi tarihindeki en uzun süreli uçuş rekorunu kırdı.

Türk Hava Yollar (THY) tarihinin en uzun uçuşunu Juventus kafilesi için gerçekleştirdi. Aktarmasız olarak Avustralya’nın Perth kentinden İtalya’nın Torino kentine gerçekleştirilen uçuşun 16 saat 26 dakika sürdüğü bildirildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’un Avustralya kampı kapsamında kullanılan TC-LJE tescilli Boeing 777-300ER tipi uçak, kafileyi Perth’ten alarak Torino’ya aktarmasız uçtu. Milli futbolcu Kenan Yıldız ve Zeki Çelik’in de yer aldığı Juventus kafilesini taşıyan uçak, yaklaşık 14 bin kilometrelik parkuru tamamlayarak bayrak taşıyıcının bugüne kadar gerçekleştirdiği operasyonlar arasında uçuş süresi açısından yeni bir rekora imza attı. Böylece Türk Hava Yolları’nın 2016 yılında gerçekleştirdiği 16 saat 15 dakikalık İstanbul-Santiago uçuşuna ait önceki rekoru da geride bırakıldı. Perth-Torino operasyonu, önceki rekoru 11 dakika aşarak bayrak taşıyıcının tarihindeki en uzun süreli aktarmasız uçuş olarak kayıtlara geçti. Juventus, Perth’te Palermo ile oynadığı Derby d’Italia karşılaşmasını 2-0 kazandı. Siyah Beyazlıların gollerini milli oyuncu Kenan Yıldız ve Milik kaydetti.


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