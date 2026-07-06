Trump'la arası mı açıldı? Netanyahu'dan ilk açıklama
İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerinde sorun olmadığını bildirdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, ‘ABD Başkanı Donald Trump ile İran konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı’ yönündeki iddiaları reddetti.
Netanyahu, iki ülkenin ortak hedefinin İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu belirterek, Trump'ın ABD için, kendisinin ise İsrail için en doğru olanı yaptığını ileri sürdü. Netanyahu, “Her ailede, her yakın dostlukta olduğu gibi bazen fikir ayrılıkları olur ve bunları açık şekilde konuşuruz. Genellikle de çözeriz” ifadelerini kullandı.
İran konusunda, ABD ile aynı hedefleri paylaştıklarını savunan Netanyahu, “İran'ın nükleer silah programından vazgeçmesini istiyoruz. Zenginleştirilmiş nükleer materyalin ülkeden çıkarılmasını ve nükleer zenginleştirme tesislerinin sökülmesini istiyoruz” diye konuştu.
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