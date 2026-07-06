Trump'la arası mı açıldı? Netanyahu'dan ilk açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, ‘ABD Başkanı Donald Trump ile İran konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı’ yönündeki iddiaları reddetti.

Netanyahu, iki ülkenin ortak hedefinin İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu belirterek, Trump'ın ABD için, kendisinin ise İsrail için en doğru olanı yaptığını ileri sürdü. Netanyahu, “Her ailede, her yakın dostlukta olduğu gibi bazen fikir ayrılıkları olur ve bunları açık şekilde konuşuruz. Genellikle de çözeriz” ifadelerini kullandı.

İran konusunda, ABD ile aynı hedefleri paylaştıklarını savunan Netanyahu, “İran'ın nükleer silah programından vazgeçmesini istiyoruz. Zenginleştirilmiş nükleer materyalin ülkeden çıkarılmasını ve nükleer zenginleştirme tesislerinin sökülmesini istiyoruz” diye konuştu.

Netanyahu, Trump'ın müzakereler yoluyla bu hedeflere ulaşabileceğine inandığını söyleyerek, İsrail'in yalnızca ABD'nin değil, Hindistan gibi başka ülkelerin de desteğini aldığını kaydetti. ‘Çok fazla dostları olduğunu’ ve ‘dostlarına sahip çıktığını’ öne süren Netanyahu, İran'ın ‘zayıflamasıyla’ daha fazla ülkenin kendileriyle aynı çizgide yer almak istediğini dile getirdi.

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