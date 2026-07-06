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Trump 'Rusya-Ukrayna' sorusuna Türkiye'yi işaret ederek cevap verdi: NATO'ya gideceğiz ve sanırım bunu başaracağız

Trump 'Rusya-Ukrayna' sorusuna Türkiye'yi işaret ederek cevap verdi: NATO'ya gideceğiz ve sanırım bunu başaracağız

19:15, 06/07/2026, PazartesiG: Güncelleme: 20:18, 06/07/2026, Pazartesi
AA
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Trump 'Rusya-Ukrayna' sorusuna Türkiye'yi işaret ederek cevap verdi: NATO'ya gideceğiz ve sanırım bunu başaracağız
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının kendisine yönelttiği Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili soruya Türkiye'deki NATO Zirvesi'ni işaret ederek cevap verdi. Trump, Ankara'da Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak için görüşmeler gerçekleştireceklerini ve bir anlaşmaya varmaya çok yakın olduklarını açıkladı. Hem Rus hem de Ukraynalı liderlerin anlaşma yapmak istediğini belirten Trump, zirvede konuyu ele alarak savaşı durdurmayı başaracaklarına inandığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Türkiye'de başlayacak NATO Zirvesi'nde Ukrayna-Rusya arasında bir anlaşmaya varmak için görüşmelerde bulunacaklarını belirterek, "NATO'ya gideceğiz, konuyu görüşeceğiz ve sanırım bunu başaracağız." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının, Rusya-Ukrayna savaşı ile İran müzakereleri hakkındaki sorularını yanıtladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gidişatıyla ilgili soruya Trump, "NATO'ya gideceğiz, konuyu görüşeceğiz ve sanırım bunu başaracağız." yanıtını verdi.

Trump, "Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Hem Rus hem de Ukraynalı liderler, anlaşma yapmak istiyor." diyerek, iki ülke arasındaki savaşı durdurmayı başaracağı umudunu dile getirdi.

ABD Başkanı, hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in bu savaşın artık sona ermesini istediğini vurguladı.

Rusya-Ukrayna savaşında öne çıkan silahlı insansız hava aracı (SİHA) teknolojisine değinen Trump, "Kim dronların bu kadar büyük bir faktör haline geleceğini düşünürdü ki? Onlar, öldürme makineleri. Bu inanılmaz. Bir ağacın ardına saklanıyorsun ve o gelip seni buluyor. Ve ben görmek istemediğim sahneler gördüm ve sizin de bunları görmenizi istemiyorum." ifadelerini kullandı.


"İran, ya bir anlaşma imzalayacak ya da görevi tamamlayacağız"

ABD Başkanı Trump, İran ile devam eden barış görüşmelerine dikkati çekerek, İran'la görüşmelerin "iyi gittiğini" ancak medyanın bu konuya "hak ettiği" ilgiyi göstermediğini söyledi.

Amerikan ordusunun gücünden bahseden Trump, bu gücü İran'a karşı "çok haklı gerekçelerle" kullandıklarını ileri sürerken, "Çünkü İran, asla nükleer silaha sahip olamaz. Buna asla izin verilemez." dedi.

Trump, İran'ın nükleer zenginleştirme çalışmaları konusunda Tahran'dan "tavizler elde ettiklerini" ve ellerindeki zenginleştirilmiş malzemeyi teslim alacaklarını aktardı.

"Öyle ya da böyle kazanacağız. Ya bir anlaşma yapacağız ya da işi bitireceğiz." değerlendirmesinde bulunan Trump, İran'la anlaşmayı tercih ettiğini, 91 milyon İran halkının savaştan etkilenmesini istemediğini belirtti.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın kullanım hakkı konusunda İran'la yaşadıkları sorunları sıralarken, "Hürmüz Boğazı, büyük bir para makinesi. Ününü daha önce kimse duymamıştı." ifadelerini kullandı.


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Başlıklar :Donald TrumpNATO Liderler ZirvesiAnkaraABDUkraynaRusya
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