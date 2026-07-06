Trump’ın ''Canavar'' aracı Ankara sokaklarında: Başkentte kritik NATO mesaisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO Liderler Zirvesi’nde kullanacağı konvoydaki araçlar Ankara’ya getirildi. 1,5 milyon dolarlık Cadillac, deposunu doldururken görüntülendi.

'Canavar' Ankara'da

Resmi adı genellikle Cadillac One ya da ABD Başkanlık Devlet Aracı diye geçiyor. General Motors’a göre araç, ABD Gizli Servisi’nin güvenlik standartlarına göre özel olarak tasarlanmış, Cadillac logolu, “tekerlekli kale” niteliğinde bir başkanlık limuzini. Güncel versiyon 2018’de, Trump’ın ilk başkanlık döneminde New York ziyareti sırasında kullanılmaya başlandı.

Resmi adı genellikle Cadillac One ya da ABD Başkanlık Devlet Aracı diye geçiyor. General Motors’a göre araç, ABD Gizli Servisi’nin güvenlik standartlarına göre özel olarak tasarlanmış, Cadillac logolu, “tekerlekli kale” niteliğinde bir başkanlık limuzini.

İki gün sürecek yoğun diplomasi trafiği

Beyaz Saray Baş Basın Sözcü Yardımcısı Anna Kelly ile ABD’nin NATO Büyükelçisi Matt Whitaker'ın telekonferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısına göre, Trump'ı Ankara'da son derece yoğun bir diplomasi trafiği bekliyor. Salı günü başkente ulaşacak olan ABD Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi bir törenle karşılanması planlanıyor. Salı akşamı NATO liderler yemeğine iştirak edecek olan Trump, çarşamba günü liderler oturumuna ve aile fotoğrafı çekimine katılacak. Zirve programının tamamlanmasının ardından ise dikkat çeken ikili görüşmeler dizisi başlayacak. ABD Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ayrı ayrı masaya oturacak. Temaslarını bir basın toplantısıyla değerlendirecek olan Trump, ilk yurt dışı mesaisine sahne olan yeni nesil "Boeing 747" tipi Air Force One uçağıyla aynı akşam Washington'a dönecek.

İttifakın geleceği ve stratejik hedefler

Ankara'daki bu temaslar, ABD yönetimi tarafından "İttifakın geleceği açısından kritik bir eşik" olarak tanımlanıyor. Büyükelçi Whitaker'ın özellikle savunma harcamaları ve müttefikler arası yük paylaşımına çektiği dikkat, zirvenin en temel tartışma başlıklarından birini oluşturuyor. Zirve süresince savunma sanayisine yönelik milyarlarca dolarlık yeni üretim anlaşmaları ve işbirliklerinin duyurulması bekleniyor. Bunun yanı sıra İran kaynaklı bölgesel güvenlik tehditleri ve deniz ticaret yollarının korunması da masadaki kritik konular arasında yer alacak. Üst düzey bir ABD'li yetkili, bazı müttefiklerin deniz gücü ve askeri kapasite yetersizliğine vurgu yaparak bu alanda daha donanımlı ortaklara ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Gündemin merkezinde Ukrayna cephesi

ABD Başkanı'nın Ankara temaslarında en büyük ağırlığı, Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik adımlar oluşturacak. Üst düzey ABD'li yetkililerin aktardığı bilgilere göre, Trump'ın Zelenskiy ile yapacağı ikili görüşmede ana odak noktası barışın inşası olacak. Cephe hattının son aylarda büyük ölçüde donduğunu ve savaşın her iki tarafa da ağır kayıplar verdirdiğini belirten yetkililer, acil bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Hem Moskova hem de Kiev hattıyla temaslarını sürdürerek arabuluculuk rolü üstlenen Trump'ın hedefi, bölgedeki yıkımı sonlandırmak adına diplomatik çabaları hızlandırmak olacak.







