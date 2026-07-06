Güvenliğin rotası Türkiye’de çizilecek

Ankara, yarın başlayacak ve iki gün sürecek NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek zirvede, 32 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanları, yaklaşık 100 bakan, binlerce yabancı heyet mensubu ve 3 bine yakın uluslararası basın temsilcisi başkentte bir araya gelecek.
ORTAK GELECEK VURGUSU
İki gün sürecek zirvede savunma harcamaları, Avrupa’nın güvenliği, Rusya-Ukrayna Savaşı, savunma sanayii iş birlikleri ve ittifakın geleceği ana gündem maddelerini oluşturacak. Son yıllarda yürüttüğü barış diplomasisi ve arabuluculuk girişimleriyle öne çıkan Türkiye, Ankara Zirvesi’nde de bu yaklaşımını ön plana çıkaracak. “Barışta Ortak Gelecek”, “Barışın Anahtarı” ve “Dayanışmada Ortak Gelecek” temaları çerçevesinde ittifakın geleceğine ilişkin mesajlar verilmesi bekleniyor.
ÖNCELİKLER DEĞİŞTİ
Türkiye, 2004 yılındaki İstanbul Zirvesi’nin ardından 22 yıl sonra ikinci kez NATO liderlerini ağırlayacak. Bu süreçte NATO’nun üye sayısı 32’ye yükselirken, Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu’daki krizler, enerji güvenliği, siber tehditler ve savunma teknolojilerindeki gelişmeler ittifakın önceliklerini önemli ölçüde değiştirdi. 2004’te genişleme politikalarının öne çıktığı zirvelerin yerini, bugün caydırıcılık, savunma yatırımları ve küresel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendirilmesine yönelik değerlendirmeler aldı.
YOL HARİTASI OLUŞTURULACAK
Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu’da derinleşen krizler, siber tehditler, uzay ve yapay zekâ destekli savunma teknolojilerindeki hızlı dönüşüm, yeni bir güvenlik mimarisini zorunlu kılarken, zirvede yeni güvenlik şemsiyeleri değerlendirilecek. NATO 3.0 döneminin yol haritası oluşturulacak.
3 havalimanı da kullanılacak
- Zirve için Ankara’daki üç havalimanı da aktif olacak. Devlet başkanlarının önemli bölümü Ankara Havalimanı ile Esenboğa Havalimanı’nı kullanacak. Bazı askeri ve özel uçuşlar ise Mürted Hava Meydanı üzerinden yapılacak.
Külliye ev sahipliği yapacak
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde devlet ve hükümet başkanları oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde yapılacak. Dışişleri Bakanları toplantıları, çeşitli ortak oturumlar ve ikili görüşmeler de aynı yerleşkede yapılırken, NATO Savunma Sanayii Forumu ise ATO Congresium’da düzenlenecek.