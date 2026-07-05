Dünyanın gözü Ankara'da: 36. NATO Zirvesi'nin kiritik programı belli oldu

Tüm dünyanın adeta nefesini tutarak beklediği 36. NATO Zirvesi için geri sayım başladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde, başkent Ankara'da 6-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bu kritik zirvenin ayrıntılı programı netlik kazandı. Küresel güvenlik politikalarının yeniden şekilleneceği bu tarihi buluşma, müttefik ülkelerin en üst düzey temsilcilerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Kritik zirve öncesi İletişim Başkanı Burhanettin Duran da X hesabı üzerinden açıklamalarda bulunarak tarihi zirvenin yol haritasına dair bilgileri paylaştı. Duran'ın açıklaması şöyle:

"36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tertiplenecektir.

Zirvede, savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecektir. Öte yandan, Liderler tarafından Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak; Ukrayna’daki durum ve İttifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınacaktır.

Zirve kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Refikaları Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi konuk Devlet ve Hükûmet Başkanları ile eşlerini 7 Temmuz günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tertiplenecek resepsiyon ve akşam yemeğinde ağırlayacaklardır.

Kuzey Atlantik Konseyi, 8 Temmuz günü Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Müttefik Devlet ve Hükûmet Başkanları düzeyinde toplanacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve marjında katılımcı Devlet ve Hükûmet Başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir."

Başlangıç işareti NATO Genel Sekreteri'nden

Küresel güvenliğin nabzının tutulacağı zirvenin resmi başlangıcı, 6 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, saat 16.45'te Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde yer alan Uluslararası Medya Merkezi'nde kameraların karşısına geçerek zirve öncesindeki ilk değerlendirmelerini basın mensuplarıyla paylaşacak. Bu basın toplantısı, başkentte 3 gün sürecek olan yoğun diplomatik trafiğin de startı anlamını taşıyor.

Savunma sanayisinde gözler ATO Congresium'da

Zirvenin ikinci günü olan 7 Temmuz Salı, savunma sanayisine odaklanan kritik görüşmelere ve stratejik buluşmalara sahne olacak. Sabah saat 10.00'da başlayacak NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında, NATO yetkilileri, müttefik ülkeler ve sektör temsilcileri tarafından üst düzey duyuruların yapılması bekleniyor. Saat 12.45'e gelindiğinde ise Genel Sekreter Mark Rutte; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı ile birlikte ATO Congresium'da düzenlenecek forumun açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Bu önemli programın hemen ardından saat 14.00'te Mark Rutte, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile ortak bir basın açıklaması yaparak devam eden bölgesel gelişmelere dair önemli mesajlar verecek.

Ay Yıldız yerleşkesinde özel resepsiyon

Diplomasi trafiği salı öğleden sonra çok daha geniş bir küresel katılımla devam edecek. Saat 17.00'de NATO Dışişleri Bakanları, İstanbul İşbirliği Girişimi (ICI) çerçevesinde Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanlarıyla Beştepe'de stratejik bir toplantı gerçekleştirecek. Eş zamanlı olarak saat 17.30'da, Milli Savunma Bakanlığının yeni üssü Ay Yıldız Yerleşkesi'nde Türkiye'nin ev sahipliğinde savunma bakanları onuruna özel bir resepsiyon düzenlenecek. Bu uluslararası davete Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore savunma bakanları da katılım sağlayacak. Günün finalinde ise saat 18.30'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna bir resepsiyon ve akşam yemeği verilecek. Avrupa Konseyi Başkanı, Avrupa Komisyonu Başkanı ile Güney Kore ve Ukrayna Cumhurbaşkanları da bu üst düzey devlet yemeğinin konukları arasında yer alacak.

Kritik çarşamba: Kuzey Atlantik Konseyi toplanıyor

Zirvenin en kritik ve belirleyici günü olan 8 Temmuz Çarşamba, liderlerin resmi karşılama töreniyle başlayacak. Saat 10.45'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mark Rutte, müttefik ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bizzat karşılayacak. Saat 11.00'de tüm dünyaya ittifakın birlik mesajı niteliğini taşıyacak olan geleneksel aile fotoğrafının çekilmesinin ardından, saat 11.15'te zirvenin ana odağı olan Kuzey Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na geçilecek. Küresel güvenliğin geleceğine yön verecek kararların alınacağı bu büyük toplantının ardından, 36. NATO Zirvesi saat 15.00'te Mark Rutte'nin gerçekleştireceği kapanış toplantısı ile resmi olarak sona erecek.











