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Otel ve araçlara NATO denetimi

Otel ve araçlara NATO denetimi

04:005/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Ankara.
Ankara.

7-8 Temmuz’daki NATO Zirvesi öncesinde Ankara’daki güvenlik tedbirleri sürüyor. Şehir genelindeki 430 otel ile araç kiralama firmaları denetlenirken Özel Harekât, Yunus Timleri ve Narkoasayiş ekipleri yüzlerce noktada uygulama yaptı.

NATO Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri kapsamında yürütülen “Operasyon Turkuaz” uygulamaları sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü’nün “Başkentin huzuru, Türkiye’nin huzuru” sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 9 ilçede denetimler gerçekleştirildi. NATO görev alanları ve kritik bölgelerde 24 saat esasına göre güvenlik önlemleri artırıldı. Kent genelinde 430 otel ile araç kiralama firmaları denetlenirken, Özel Harekât, Yunus Timleri ve Narkoasayiş ekiplerinin katılımıyla 240 noktada, 150 parkta ve 160 umuma açık mekânda uygulama yapıldı. Çalışmalarda 33 timde görevli 450 personel yer aldı. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de sahadaki tedbirleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



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