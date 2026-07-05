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Ankara semalarında 'Türk Yıldızları' uçuşu heyecanı: Valilikten 'tedirgin olmayın' uyarısı

Ankara semalarında 'Türk Yıldızları' uçuşu heyecanı: Valilikten 'tedirgin olmayın' uyarısı

10:305/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Türk Yıldızları Ankara semalarında prova ve gösteri uçuşu yapacak.
Türk Yıldızları Ankara semalarında prova ve gösteri uçuşu yapacak.

Türk Yıldızları, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 5 -6 Temmuz tarihlerinde prova ve gösteri uçuşunu Ankara semalarında gerçekleştirecek. Ankara Valiliği, uçuşlar sırasında oluşabilecek uçak sesi nedeniyle vatandaşların herhangi bir tedirginlik yaşamaması gerektiğini bildirdi.

Ankara Valiliği, Türk Yıldızları'nın bugün ve yarın NATO Zirvesi kapsamında yapacağı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle 'ses' uyarısında bulundu.

Valiliğin sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Türk Yıldızları ekibi tarafından, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında planlanan gösteri uçuşu; 5 Temmuz 2026 Pazar günü (son prova uçuşu), 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü (gösteri uçuşu), 15.15-15.30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu uçuşlar planlı faaliyetler kapsamında icra edilecek olup, oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginlik yaşamamaları amacıyla konu kamuoyunun bilgisine sunulur"


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