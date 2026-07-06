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Barış Pehlivan'ın eski sevgilisi 'tacizden' şikayetçi oldu: Telefon şifresini gizleyip adaletten kaçtı

Barış Pehlivan'ın eski sevgilisi 'tacizden' şikayetçi oldu: Telefon şifresini gizleyip adaletten kaçtı

22:04, 06/07/2026, PazartesiG: Güncelleme: 22:09, 06/07/2026, Pazartesi
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Barış Pehlivan'ın eski sevgilisi 'tacizden' şikayetçi oldu: Telefon şifresini gizleyip adaletten kaçtı
Barış Pehlivan'ın eski sevgilisi, ayrılık sonrası yaşadığı tacizleri mahkemeye taşıdı, sonuç alamadı.

CHP yandaşı gazeteci Barış Pehlivan'ın eski sevgilisi Bahar Aygül, ayrılığı hazmedemeyen Pehlivan'ın sosyal medya hesaplarına sızmaya çalıştığını ve özel telefon numarasını başka kişilere dağıttığını belirterek savcılığa başvurdu. Savcılık tarafından dijital materyallerin incellenmesi için telefonuna el konulan Pehlivan, 'haber kaynaklarını' gerekçe göstererek şifresini vermedi. Müşteki Algül, Pehlivan'ın basın gücü sayesinde tanıklar üzerinde baskı oluşturduğunu, çeşitli engellemelerle 6 aylık şikayet süresinin dolduğunu ve iddiaların aydınlatılmadan davanın 'kovuşturmaya yer yok' kararıyla noktalandırıldığını ifade etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi, Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu kayıtlarına giren dosya, her fırsatta topluma ahlak ve hukuk dersi vermeye kalkan Cumhuriyet yazarı, muhalif gazeteci Barış Pehlivan'ın karıştığı olayı gün yüzüne çıkardı.

Eski sevgilisi Bahar Aygül’ün savcılığa sunduğu suç duyurusu; "ısrarlı takip", "bilişim sistemlerine hukuka aykırı sızma" ve "kişisel verileri ele geçirme" gibi çok ağır suçlamaları barındırırken, sürecin işleyişi "nüfuzlu gazeteci" tartışmalarını beraberinde getirdi.

Ayrılığı hazmedemedi, kadına kabusu yaşattı

Müşteki Bahar Aygül’ün 28 Kasım 2025 tarihinde savcılığa verdiği ifadeye göre skandal zinciri, çiftin Ekim 2023’te kesin olarak ayrılmasının ardından patlak verdi.

Müştekinin beyanına göre ayrılığı bir türlü kabullenemeyen Barış Pehlivan, sürekli olarak farklı hatlardan Aygül'ü arayarak ilişkiye yeniden başlaması için psikolojik baskı kurdu.
Genç kadının bu talepleri kesin bir dille reddetmesi üzerine ise olaylar taciz boyutuna ulaştı.

13 Ağustos 2024'te Skype üzerinden gelen aramayı reddeden Aygül, bu kez dijital saldırının hedefi oldu.

'Özel hayata siber saldırı' ve 'numara dağıtma' skandalı

Aygül'ün savcılıktaki beyanlarına göre, Pehlivan'ın Skype üzerinden gelen ısrarlı aramaların hemen ardından, e-posta hesabı ile ilişkili Instagram hesabına sızılmaya çalışıldı ve şüpheli giriş uyarıları gelmeye başladı.

Olaylar bununla da sınırlı kalmadı. Müşteki Aygül, 8 Ekim 2025 tarihinde tanımadığı bir numaradan WhatsApp üzerinden bir kadının kendisine mesaj yolladığını belirtti.

Yazışmalar sonucunda, mesajı atan kişinin Pehlivan ile görüştüğü ve Aygül’ün mahrem kalması gereken kişisel cep telefonu numarasının bizzat Barış Pehlivan tarafından tanımadığı kadınlara dağıtıldığı ortaya çıktı.

'Gazetecilik' deyip şifresini vermedi

Soruşturmanın en kritik aşamasında savcılık, iddiaların merkezinde yer alan dijital verilerin incelenmesi için Pehlivan'ın cep telefonuna el koyma kararı verdi.

Telefon ele geçirildi ancak Pehlivan, "23 yıldır gazetecilik yapıyorum, çok sayıda haber kaynağım var. Onların deşifre olmaması için telefonumun açılış şifresini vermiyorum" diyerek şifresini vermedi.

Şifre verilmediği için telefon incelenemedi ve dijital kanıtlara erişilemedi.

"Nüfuzuyla tanıkları susturdu" iddiası

Müşteki Bahar Aygül, karşısındaki "dokunulmaz" ve güçlü medya figürünün yarattığı baskı duvarını aşamadığını belirtti.

Pehlivan'ın mağdurenin numarasını verdiği Sevgi Sarıtaş isimli şahsın Londra'da yaşadığı ve polise "tanıklık yapmak istemiyorum" dediği için ifadesinin alınamaması da Aygül'ü yalnızlaştıran bir diğer faktör oldu.

Yaşananlar neticesinde; dava, 6 aylık şikayet süresinin dolduğu ve yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle "Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar" (KYOK) ile nihayetlendirilemedi.


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Başlıklar :Barış PehlivanTacizDavaBahar AlgülGazeteci
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