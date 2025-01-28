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Barış Pehlivan gözaltına alındı

Barış Pehlivan gözaltına alındı

18:1728/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Barış Pehlivan, dün Halk TV'de canlı yayınlanan programda bilirkişiyi konuşturup ifşa etmişti.
Barış Pehlivan, dün Halk TV'de canlı yayınlanan programda bilirkişiyi konuşturup ifşa etmişti.

CHP yandaşı Barış Pehlivan, bilirkişiyi arayarak konuşmayı canlı yayında yayınlamıştı. Pehlivan, "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ayrıca, Halk TV Programcısı ve Sorumlu Müdürü Serhan Asker ile Halk TV sunucusu Seda Selek'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul'da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin ifşa edilmesi ve bilirkişinin ismini hedef gösterilecek şekilde açıklayarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, gazeteci Seda Selek ve Barış Pehlivan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Halk TV yayınında, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayınladığının ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alındılar

Başsavcılık, söz konusu eylemlere iştirak eden Pehlivan ile Halk TV'nin ilgili sunucusu ve yetkilileri hakkında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Halk TV müdürü Serhan Asker
, sunucu
Seda Selek
ve
Barış Pehlivan
'ın bugün gözaltına alındığı bildirildi.


#Barış Pehlivan
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