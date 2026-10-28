Anadolu Ajansı Haber Ödülleri sahiplerini buldu: En İyi Yeni Medya Haberi Ödülü GZT'ye

Bu yıl ikincisi düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Türkiye'de habercilik sektörünün gelişimini desteklemek, etik değerlerin korunmasını sağlamak, güvenilir ve kaliteli içerik üretimini teşvik etmek amacıyla Anadolu Ajansı (AA) tarafından TBMM himayelerinde gerçekleştirilen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri töreni, TBMM Tören Salonu'nda yapıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada, geleneksel habercilikte üstün başarı gösteren çalışmaların yanı sıra dijital medya ve modern habercilik tekniklerini yenilikçi bir vizyonla uygulayan projeler değerlendirildi, farklı kategorilerdeki 7 ödül sahiplerini buldu.

En İyi Yeni Medya Haberi Ödülü GZT'ye

"Halide Edip Kadın Gazeteciler Özel Ödülü"ne, "Tanıdık bir yaşam, çalınmış bir anlatı" haberiyle Fokus Plus'tan Sare Aydın layık görüldü.

"TDK Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü"nü, "Türk kültür tarihine bir ışık: Saraycık Testisi'nde Kutadgu Bilig izleri" başlıklı haberiyle TRT Haber'den Ayşe Şimşek, "En İyi Yeni Medya Haberi Ödülü"nü "Gazze'nin Beyaz Önlüklü Direnişçisi" başlıklı haberiyle GZT'den Zeynep Rana Çetin aldı.

"En İyi Televizyon Haberi Ödülü"nü "Sessiz işgal Chabad" haberiyle Habertürk Televizyonu'ndan Behesti Abdullah Tekin ve Mertcan Öztürk, "En İyi Yazılı Basın Haberi Ödülü"nü "4 Taksitle Tetikçi" haberiyle Milliyet Gazetesi'nden Çiğdem Yılmaz, "Parlamento Özel Ödülü"nü Sabah Gazetesi'nden Ali Ekeyılmaz, "Yılın Haberi Ödülünü" ise "Mattia Ahmet Minguzzi" haberiyle Sabah Gazetesi'nden Erdoğan Yapık kazandı.

Aydın'a ödülünü AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Şimşek'e ödülünü İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Çetin'e ödülünü HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Öztürk'e ödülünü İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çiğdem Yılmaz'a ödülünü eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Ekeyılmaz'a ödülünü eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Yapık'a ödülünü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş verdi.

TBMM İdare Amiri ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, farklı siyasi partilerden milletvekilleri ile çok sayıda davetlinin de katıldığı tören anı fotoğrafı çekimlerinin ardından sona erdi.

"Çalışmalar siyonist propaganda mekanizmasını ters yüz etti"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş da "Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Töreni" programında konuşma yaptı.

Filistin'de gazetecilerin yaptıkları çalışmalarıyla İsrail'in küresel ölçekteki siyonist propaganda mekanizmasını yerle bir ettiğini ifade eden Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin iki ana habercilik unsuru olan TRT'nin ve Anadolu Ajansının büyük gayretleriyle hakikati gerçekten ortaya çıkarma çalışmaları, küresel ölçekte herhalde kabili kıyas olmayan fevkalade güçlü siyonist propaganda mekanizmasını ters yüz etmiştir.

Filistin'de haberci kardeşlerimizin, dostlarımızın canları pahasına ortaya koydukları, hakkı tutup kaldırma faaliyetleri de İsrail'in küresel ölçekteki siyonist propaganda mekanizmasını yerle bir etmiş, onun örtmeye çalıştığı gerçekleri su yüzüne çıkarmıştır. Bundan dolayı da dünyada Filistin davasına destek veren bütün Filistinli gazetecileri ve bütün Filistin dostu gazetecileri tebrik ediyorum, şehitlere Cenabıallah'tan rahmet diliyorum."

"Amacımız, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sağlıklı iletişimi güçlendirmek"

Programda İletişim Başkanı Burhanettin Duran da konuşma yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sahte içeriklerin hızlıca tespit edilmesi ve doğru bilgilendirmenin yapılabilmesi için bütün kamu kurumlarımızla birlikte çalıştığını ifade eden Duran'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İletişim Başkanlığı olarak hakikatin görünür kılınması amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, sahte içeriklerin hızlıca tespit edilmesi ve doğru bilgilendirmenin yapılabilmesi için bütün kamu kurumlarımızla birlikte çalışıyor.

Asıl amacımız, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sağlıklı iletişimi güçlendirmek ve ülkemizin iletişim ekosistemini çok daha güçlü hale getirmektir.

İletişim Başkanlığı olarak gazetecilerin sorunlarını yakından takip ediyor, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve mesleki imkanlarının geliştirilmesi için gayret gösteriyoruz."

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