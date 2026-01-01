Yeni Şafak
Albayrak Medya’nın dijital yükselişi: GZT ve TVNET’ten 2025’te rekor erişim

Lokman Özdemir
10:001/01/2026, Perşembe
G: 31/12/2025, Çarşamba
GZT ve TVNET, 2025’te dijital platformlarda milyarlarca kullanıcıya ulaştı.
GZT ve TVNET, 2025’te dijital platformlarda milyarlarca kullanıcıya ulaştı.

Albayrak Medya’nın dijital kanalları, 2025 yılında devasa erişim rakamlarıyla medya dünyasındaki gücünü pekiştirdi. Yeni Şafak’ın yanı sıra GZT ve TVNET de, 2025 boyunca dijital platformlarda milyonlarca kullanıcıya ulaşarak başarısını tescilledi.

2025, Albayrak Medya’nın dijitalde yenilik hamlelerinin somut başarılarla karşılık bulduğu bir yıl olarak tarihe geçti.


GZT genç kitlelere ulaştı


2025 yılı dijital medya verileri, Albayrak Medya’nın dijital alandaki gücünü net bir şekilde ortaya koydu.


Yeni Şafak, 2025 yılında dijital yayıncılıkta 18 milyar erişime ulaşarak büyük bir başarıya imza atarken Albayrak Medya çatısı altındaki
ve
de, 2025 yılında dijital platformlarda milyonlarca kullanıcıya ulaştı.




GZT, yıl boyunca sosyal medya ve web platformları üzerinden toplamda 11 milyar 886 milyon 824 bin erişim sayısı elde etti.


GZT, 2025 yılı boyunca dijital platformlarda önemli bir erişim artışı kaydetti. Sosyal medya mecralarında en çok dikkat çeken platform
oldu; 6,1 milyar kullanıcı GZT içerikleriyle buluştu. TikTok ise 2,2 milyar erişimle genç kitlelerdeki etkisini gösterdi.

Diğer sosyal ağlarda da güçlü bir performans sergilendi: Facebook üzerinden 727 milyon,
üzerinden 392 milyon,
ise 333 milyon kullanıcı GZT’ye ulaştı. Web sitesi ise 126 milyon erişimle haber içeriklerine çevrim içi erişimi sağladı.


TVNET öne çıkan medya markalarından biri oldu


Albayrak Medya’nın diğer dijital kanalı
TVNET
ise X ve kendi web platformu üzerinden
2 milyon 504 bin 575
erişimle yılın öne çıkan medya markalarından biri oldu. Bu sayede TVNET, haber içeriklerinin hızlı ve etkili bir şekilde milyonlarca kullanıcıya ulaştığını kanıtlamış oldu.

Dijital medyada kullanıcı erişimini artıran GZT ve TVNET,
2026
’da da içerik çeşitliliği ve yenilikçi yayıncılık anlayışı ile sektördeki etkilerini artırmayı hedefliyor.


#albayrak medya
#GZT
#TVNET
