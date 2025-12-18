YouTube verileri açıklandı: Yeni Şafak ilk 3’te

Yeni Şafak Youtube kanalı özgün ve hızlı içerikleri ile ön plana çıkıyor.
Yeni Şafak, son üç aylık dönemde YouTube’da en çok izlenen gazeteler arasında ilk 3’te yer aldı. Marketing Türkiye – MTM Medya Takip Merkezi iş birliğiyle hazırlanan YouTube Rating Report’un grafiklerine göre Yeni Şafak, 31,5 milyonun üzerinde toplam izlenme rakamıyla, geleneksel gazete markaları içinde dijital video yayıncılığını en etkili kullanan yayınlardan biri olarak öne çıktı. Aynı raporda Albayrak Medya bünyesindeki TVNET ve GZT de kendi kategorilerinde yüksek izlenme ve etkileşim performanslarıyla dikkat çekti.
"YouTube kanalı en çok izlenen gazeteler"
listesinde Yeni Şafak, üçüncü sıraya yerleşerek başarısını tescilledi. İzlenme sayıları, içerik üretim hacmi, abone artışı ve etkileşim oranları dikkate alınarak hazırlanan sıralamada Yeni Şafak’ın istikrarlı yükselişi öne çıktı.
Bu başarı Yeni Şafak’ın yalnızca basılı ve internet haberciliğinde değil, video odaklı dijital yayıncılıkta da güçlü bir marka haline geldiğini bir kez daha gösterdi.
Hızlı ve özgün içerikler ön planda
Özellikle güncel gelişmeleri hızlı ve özgün içeriklerle YouTube’a taşıması, kanalın izlenme performansını yukarı çeken temel faktörler arasında yer alıyor.
Raporda TV kanalları, internet haber siteleri, bağımsız haber kanalları, ana haber bültenleri, gazeteler ve haber ajansları olmak üzere altı ana kategori bulunuyor. Yeni Şafak’ın gazeteler kategorisinde ilk 3’e girmesi dijital rekabette önemli bir eşik olarak ön plana çıkıyor.
TVNET VE GZT de listeye damga vurdu
Raporda,
Albayrak Medya
bünyesindeki diğer yayın markaları da YouTube performanslarıyla öne çıktı.
TVNET
, TV kanalları kategorisinde 139 milyonun üzerinde izlenme rakamına ulaşarak, haber kanalları arasında üst sıralarda yer aldı.
GZT
ise internet haber siteleri kategorisinde 94 milyonun üzerinde toplam izlenme ile dikkat çekerken, içerik başına izlenme ortalamasında sektörün en yüksek performans gösteren markaları arasında konumlandı. Bu veriler, Albayrak Medya’nın yalnızca tekil bir marka başarısı değil, çoklu platform ve çoklu marka stratejisiyle dijital habercilikte güçlü bir yapı kurduğunu gösterdi.
